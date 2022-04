Cornellà del Terri (Pla de l'Estany) ha recuperat aquest Dilluns de Pasqua la tradicional plantada de l'arbre de Maig i el Ball del Cornut després de dos anys sense poder celebrar-se per la pandèmia. Passades la una del migdia, desenes de persones han arribat carregant amb un pollancre de 23 metres engalanat amb banyes i corns d'animals al mig de la plaça, on després de diversos intents l'han aixecat i plantat. Aquí s'hi estarà fins Divendres Sant de l'any que ve. Després, el protagonisme l'ha pres el Ball del Cornut, que simbolitza un cant a la fertilitat i celebra la fi del dret de cuixa del senyor feudal. L'alcalde, Salvador Coll, diu que els fa molta "il·lusió" tornar a celebrar la festa major amb plenitud.