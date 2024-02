La Sequera, un trastorn del present i per al futur

Pedro Arrebola. President de la patronal de piscines: «S'ha de protegir el turisme»

Pedro Arrebola és el president d’ASOFAP, la patronal espanyola de professionals del sector de la piscina. Són empresaris i treballadors preocupats per les restriccions per omplir piscines i pels dubtes que ha suscitat la legalitat d’iniciatives com la compra d’aigua en altres països -França- o la possibilitat d’utilitzar dessaladores per omplir les piscines d’establiments turístics, com ha plantejat un grup d’hotelers de Lloret de Mar. Malgrat que la Generalitat sembla que finalment no es tanca a aquesta possibilitat, Arrebola demana més flexibilitat. «Quan es posa sobre la taula alguna mena d’alternativa, la primera resposta que es rep és la prohibició. Pensem que aquí la Generalitat hauria de ser més flexible, més comprensiva, sempre, per descomptat, defensant el bé superior, que és assegurar l’aigua potable per a consum humà. Però, una vegada que això estigui cobert, demanem que es pugui també protegir un sector com el turístic, que, a més d’hotels, engloba càmpings i altres instal·lacions. Per exemple: què faria Port Aventura a l’estiu sense aigua?», es pregunta.

Pel que fa a Lloret, afegeix: «Ens sembla una iniciativa molt bona, perquè no afecta el consum d’aigua potable. Volen utilitzar aigua de mar, que òbviament aquí a Espanya en tenim molta, i tampoc estan demanant subvencions».

El president de la patronal de les piscines remarca el pes en l’economia del turisme, «que suposa un 12% del PIB», i la seva volubilitat: «Molts operadors diuen que turistes del nord d’Europa potser busquen aquest any una altra destinació». Pel que fa al seu camp particular, recorda la quantitat de llocs de treball que estan vinculats al sector de la piscina: «Catalunya és el segon mercat de la piscina a nivell d’Espanya i la previsió, segons un estudi realitzat per ASOFAP per a aquest any, és que es construeixin a Espanya entorn de 28.000 mil piscines, de les quals només unes 1.600 es faran a Catalunya, quan normalment la ràtio seria de 6.000 o 7.000. I el motiu que addueixen els enquestats és que, òbviament, a causa de la sequera no tenen previst fer-se una piscina».