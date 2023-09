Gravity: la fita en innovació digital de Banco Santander

A

questa revolució digital ha accelerat canvis profunds en la manera com vivim, ens relacionem, treballem, estudiem o fem negocis, i ha generat oportunitats i desafiaments sense precedents. I en aquest context, tecnologies com la computació al núvol s'han convertit en una pedra angular.

En aquest camí cap a la digitalització, el Clould Computing, conegut com el núvol, ha impulsat l'ús de la capacitat de computació com a servei, i ha permès a les empreses replantejar i millorar les seves operacions a la xarxa. Per als bancs, aquesta transformació és particularment rellevant, ja que estan redefinint el seu ‘core’ bancari, la part més crítica de la infraestructura informàtica, el cor on es tramiten les transferències, els préstecs i els dipòsits. Un exemple destacat en aquesta avantguarda digital és Gravity, l'innovador programari de Banco Santander que ha marcat una fita en la innovació i l'adaptació als desafiaments tecnològics millorant l'eficiència i la qualitat dels serveis.

En aquest context, cal destacar que l'entitat aconsegueix grans reconeixements pel seu compromís amb la transformació digital. Una evolució tecnològica que continua sent un camp fèrtil per a la innovació i el creixement en la indústria bancària.

¿Però què és Gravity?

Gravity és un programari a mida i una plataforma creada per Santander per migrar tot el seu ‘core’ bancari al núvol. L'objectiu és que les transaccions (transferències, dipòsits o préstecs) es facin al núvol, de la manera més segura que existeix. Avui dia, més del 90% de la infraestructura tecnològica del banc ja s'ha migrat.

A més, l'ús d'aquesta tecnologia ha portat l'entitat a canviar el paradigma de treball ja que els beneficis d'actuar al núvol permeten un accés més senzill i ràpid a les dades, més simplicitat, llançar noves funcionalitats en hores en lloc de dies i actualitzacions més freqüents de les aplicacions mòbils entre d'altres. El resultat final és que Santander pot fer anàlisis en temps real i brindar millors productes i serveis als seus 164 milions de clients. D'altra banda, aquest canvi també redueix el cost del ‘core’ bancari ja que disminueix el consum d'energia en un 70%, fet que contribueix alhora a aconseguir els objectius de banca responsable.

Per a Dirk Marzluf, responsable global de Tecnologia i Operacions de Banco Santander, “aquesta iniciativa és un pas important per a la transició del banc cap a un ecosistema tecnològic comú que s'utilitzi a tot el grup en benefici dels clients i els accionistes”.

La digitalització del ‘core’ bancari de Santander va començar el 2022 i s'espera que es completi entre finals del 2024 i la primera meitat del 2025. Aleshores, quan la migració al núvol hagi assolit el 100%, es preveu que més d'1 bilió de operacions seran gestionades a l'any per Gravity. De moment, la migració ja s'ha provat en diversos negocis de països com el Regne Unit i Xile, sense haver d'interrompre el servei, i està avançat al Brasil.

Un nou escenari que permet que els 16.500 enginyers i desenvolupadors de programari de Banco Santander puguin accedir a un entorn d'alt rendiment amb què interactuar i crear aplicacions de manera transparent per a l'usuari final.

Reconegut com el banc més innovador del món

Banco Santander treballa diàriament per oferir als seus clients els millors serveis, tant físicament com digitalment. L'aposta per la digitalització, amb Gravity com a punta de l'iceberg, l'ha portat a ser reconegut per la revista The Banker com el banc més innovador a nivell global. La publicació ha descrit aquesta tecnologia creada per l'entitat com a projecte d'“enorme envergadura i molt ambiciós”. I és que Santander, amb aquest pas, ha esdevingut el primer gran banc del món que digitalitza amb programari propi el ‘core’ bancari, sense que l'usuari hagi percebut aquesta transformació.