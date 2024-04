Carlos Ventura, director general de Banc Sabadell i director de Banca d'Empreses, Xarxa i Banca Privada

En un context empresarial marcat pels canvis i desafiaments constants, Banc Sabadell, a través dels Premis Empresa de l'Any, reafirma el compromís amb el teixit productiu i per totes les iniciatives que tracten de posar en valor la rellevància de l'aportació d'aquest col·lectiu per a la prosperitat de l’economia nacional.

Les empreses de tots els sectors busquen impulsar la innovació i la seva transformació digital, coneixedores que aquests dos elements han esdevingut pilars d'eficiència i creixement. A Banc Sabadell reconeixem i entenem la importància d’aquesta aposta i, per això, posem tot el nostre ‘know how’ al servei del teixit empresarial del nostre país.

La sostenibilitat es consolida també com a pedra angular del desenvolupament de les empreses. A l'entitat som conscients del paper fonamental que juga el teixit empresarial en la construcció d'un futur més verd, de manera que el foment de les pràctiques responsables o la implementació d'iniciatives d'impacte social i mediambiental positives són clau en la nostra visió. L'objectiu és acompanyar i anar de la mà en el desenvolupament d'estratègies que permetin adaptar el model a les recomanacions i les normatives europees.

Davant de qualsevol repte, busquem i trobem les millors alternatives. Per això, comptem amb especialistes que atenen el segment empresarial capaços d'oferir un assessorament amb un gran valor afegit, sigui quina sigui la mida o el sector d'activitat. És ben conegut que som històricament el banc dels empresaris, per això coneixem molt bé les seves particularitats i parlem el mateix llenguatge.

Precisament, l'especialització és el nucli de la nostra estratègia. L'elevat grau de coneixement i la gran capil·laritat de la nostra xarxa són elements de diferenciació que ens han permès aconseguir al llarg dels anys una forta reputació com a entitat enfocada a les necessitats del sector empresarial. Tot això juntament amb uns valors clars, que passen per posar el focus en la proximitat, la confiança, la transparència i el compromís.

De fet, cal assenyalar la manera com els nostres clients parlen de Banc Sabadell, de com se'ls ha acompanyat al llarg del temps i de la qualitat del servei que reben. La capacitat de la nostra xarxa per establir relacions fructíferes i duradores amb les empreses és una de les nostres fortaleses.

En definitiva, reconeixem la important aportació dels empresaris, ja que són un pilar fonamental per al creixement del país. El seu afany i compromís són imprescindibles i entenem que comptar amb el suport d'un soci financer compromès es converteix en un actiu inavaluable per a qualsevol que aspiri a assolir el camí cap a l'excel·lència corporativa.