Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica

Text: Sergi Guillot

L'aliança de Banc Sabadell i Prensa Ibérica per a l'organització dels Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell constitueix la millor expressió de la vocació que comparteixen les dues companyies en l'impuls i el progrés de la societat espanyola a través de la tasca indispensable que desenvolupa el nostre empresariat.

Valent-nos del prestigi de l'entitat financera i de la capil·laritat i lideratge territorial del grup de comunicació, la iniciativa posa en valor els mèrits que reuneixen, en diferents àmbits, empreses que destaquen en l'actual panorama mitjançant un circuit d'esdeveniments celebrats en diferents comunitats autònomes.

De la mà de Banc Sabadell, els diaris de Prensa Ibérica aspiren a reconèixer públicament el pes específic del teixit empresarial com a motor d'economia i la vàlua dels guardonats com a font d'inspiració i bona feina per als que es proposen emprendre i, per tant, contribuir a la generació de riquesa i al foment de la innovació i la competitivitat al nostre país.

El fort posicionament de Prensa Ibérica als territoris, propiciat per diaris amb un arrelament històric, representa un important aval per, des de la mirada objectiva que aportaran jurats professionals i independents, rendir tribut a les millors pràctiques no només de les grans companyies sinó també de les pimes, que representen més del 99% del nostre ecosistema empresarial.

Prensa Ibérica aprofitarà el bagatge comunicacional que aporten les seccions d'Economia dels diferents diaris del grup i la creixent atenció que el nostre suplement ‘Activos’ presta a la informació sobre empreses per donar als premiats la visibilitat que mereixen en actes cridats a concitar en cada regió, des d'una òptica plural i diversa, l'interès d'autoritats i personalitats importants del món econòmic i social.

Els guardonats són homes i dones que, amb esperit de sacrifici i voluntat de superació, eixamplen les nostres possibilitats i ajuden a conquerir noves cotes de benestar i prosperitat.

El suport als nostres empresaris és clau per avançar. Són les empreses les que generen creixement, ocupació de qualitat, inversió, oportunitats i, en definitiva, nous horitzons. És inqüestionable la seva aportació decisiva a la construcció d'una societat millor.

Els Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell ens reafirmen en la rellevància que la cultura empresarial adquireix com a protagonista del present i del futur dels diferents territoris que conformen Espanya.