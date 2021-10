Descobreix 42 Madrid, una experiència que et canviarà la vida i el futur professional

El primer que vaig veure a l'entrar va ser un gran cartell que deia "up to you", i que defineix a la perfecció la filosofia de 42: depèn de tu. Prova, investiga, pregunta! I creu-me, un cop travesses la porta, notes un ambient diferent, una cosa molt especial que saps que t’enganxarà. A partir d'aquí, no defrauda.

Abans de viure la meva pròpia experiència 42, m'havien explicat que aquest mètode d'aprenentatge trencava els esquemes i paradigmes de la formació convencional, perquè es basa a treballar per projectes, i utilitza eines formatives com la ludificació i "el peer to peer" o aprenentatge entre iguals, és a dir, que els estudiants aprenen els uns dels altres.

A més, segueix una filosofia centrada a "aprendre a aprendre". Saps de què es tracta? Doncs consisteix que cada estudiant desenvolupi la flexibilitat i la capacitat d'adaptació al món digital actual, nous llenguatges de programació, i no deixar d'aprendre, mai. És el que s'anomena "lifelong learning" i que ens portarà, a tu i a mi, a actualitzar els nostres coneixements durant tota la nostra carrera professional.

L'experiència 42

He vist que 42 és una experiència diferent per a cada estudiant i representa una oportunitat diferent: reciclar-te, buscar una feina millor, formar-te en programació per posar en marxa una ‘start-up’, millorar la teva carrera laboral o simplement donar curs al teu talent digital (aquest no és el meu cas). Per això, cada dia també és diferent. El campus està obert cada dia les 24 hores, i per això pots adaptar l’horari a les teves circumstàncies, perquè el campus el fan els estudiants.

A més de programar, pots gaudir de moltes altres experiències: des de cursos de fotografia fins a desconnectar tocant la guitarra, jugant a videojocs o simplement descansar a les zones habilitades. Tingues en compte, que el perfil dels estudiants és molt variat, des d'artistes, músics, metges, fins a programadors professionals, i gent que compagina el campus amb la seva feina o la universitat: més del 50% dels estudiants no tenien ni idea de programació abans d'arribar a 42, com és el meu cas, i això permet que tots aprenguem els uns dels altres, sobre tot tipus d'habilitats i coneixements.

En aquest campus el treball en equip és molt important. Jo he pogut conèixer a alguns estudiants com Laura Gómez i Kevin Rius, o a les aspirants Isabel Mayoral i Maria Morales i la seva experiència.

I si tu també vols submergir-te en el codi i aprendre nocions de programació, ara tens l'oportunitat: els Open Days de 42 Madrid. ¡El campus organitza diversos tallers de programació per a no programadors! 42 Madrid t’obre les seves portes perquè coneguis la metodologia i experimentis la màgia de l'aprenentatge entre iguals. Escull una data i apunta-t'hi. I si no pots apropar-t’hi prova-ho en remot. ¡No perdis l'oportunitat i inscriu-te gratis!

Descobrint el meu perfil digital

Tot i que la formació dura una mitjana de tres anys, jo puc triar el programa formatiu en funció dels meus interessos: videojocs, aplicacions mòbils, Big Data, IOT, ciberseguretat o el Machine Learning, o combinar diverses branques.

Però al campus he pogut veure que el fet d'aprendre dels companys, i haver de tirar endavant un projecte que està viu, crea una comunitat molt forta entre els estudiants. Tots em diuen que és una experiència molt intensa, i així és. Laura, estudiant de 42, em va dir que el campus "no és només un lloc on vens a estudiar, és la teva segona casa, aquí t’hi passes hores i coneixes la que serà la teva segona família, que estarà per a tu no només dins del campus, sinó que serà a fora i en tots els aspectes de la teva vida al final".

De la seva etapa "piscinera", la prova decisiva per entrar al campus que consisteix a programar durant 26 dies, Isabel em diu el mateix, que el millor ha estat la gent, "he conegut gent meravellosa, estic supercontenta, i el fet de col·laborar, de fer pinya, d’estar tots junts".

Perquè una altra de les característiques d'aquest mètode d'aprenentatge és el foment, de les "soft skills", el treball en equip, la creativitat, l'esforç, la superació, així com la curiositat i la necessitat de buscar respostes.

Creuar la piscina

En la meva recerca de respostes, vaig voler saber què era la Piscina. Perquè una vegada que t'apuntes a 42 Madrid, i aconsegueixes la teva plaça en aquesta Piscina, passes a ser aspirant i comences un període d'adaptació a aquesta metodologia tan especial. La piscina és la prova decisiva per entrar a formar part de campus de 42. Estàs 26 dies seguits aprenent a programar i si la superes, passes a ser estudiant definitiu de 42, amb un camí de 3 anys de mitjana per davant ple de reptes i il·lusions que faran la teva vida professional molt més accessible.

En aquest moment descobreixes si aquesta experiència és per a tu o no: aquest tipus d'aprenentatge no és per a tothom ja que hi ha persones que necessiten ser guiades, i altres en canvi prefereixen treballar en solitari. Per a María Morales, aspirant a 42, em va explicar que el més dur d'aquesta etapa van ser els primers dies, perquè no sabia on era, o com fer les coses, "estàvem una mica perduts. El millor és que tenia companys meravellosos i, a la fi, entre tots vam aconseguir tirar endavant", em va dir. És a dir que siguis com siguis, el període de piscina és inoblidable i et canvia la vida. Aquí l'important és "tirar-se a la piscina", és a dir, atrevir-se.

Dones 42

¿I quina és la presència de les dones en un campus de programació com aquest? Tot i que encara és baixa, se situa per sobre de la mitjana de les carreres tècniques, amb una participació del 18% enfront del 12% aproximadament en la formació reglada.

No obstant això, les dones tenim un paper molt actiu, tant que, per pròpia iniciativa s'ha creat una associació per donar visibilitat a les dones en el sector STEM, i des de l'acadèmia s'organitza la setmana de la dona i altres activitats on es dona veu a referents femenins en el sector, i són líders en la seva àrea.

Des del campus busquen la inscripció i participació de les dones a l'acadèmia i fomentar les vocacions tecnològiques per tal de trencar la bretxa digital de gènere, i m'han confirmat que reserven una quota de places del 30% per a les diferents piscines que se celebren durant l'any.

Però què és 42?

Campus 42 va néixer a París el 2013 amb la idea de donar resposta a l'escassetat de certs perfils digitals i tècnics professionals. Ja el 2019 va arribar a Espanya de la mà de Fundació Telefónica amb el compromís de desenvolupar el talent tecnològic i apostar per una formació digital disruptiva i de qualitat accessible a tothom, perquè ningú es quedi enrere en el procés de transformació digital.

A més del primer campus de Madrid, Fundació Telefónica ha posat en marxa 42 Urduliz (Biscaia) al costat de la Diputació Foral de Biscaia fa uns quants mesos i, en breu, ho farà a Barcelona, amb l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, i Màlaga amb l'Ajuntament de la ciutat, que se sumen als 36 que hi ha oberts i programats arreu del món: Amsterdam, Tòquio, Bangkok, Adelaida, Sao Paulo, Quebec...

El campus és una oportunitat de fer coses. Tal com em va comentar Kevin Ríos, estudiant al campus, "què passa si en comptes de ser un usuari de les xarxes socials ets tu el que les crea i les dissenya? Crec que pots canviar la teva vida, pots canviar el teu futur, pots canviar fins i tot una generació".

42 és una revolució que no para de créixer per donar resposta a les necessitats del mercat laboral i preparar la societat per a les noves professions digitals i que ja compta amb 14.000 estudiants a tot el món. És una experiència que et canvia la vida i és una oportunitat laboral, i gairebé el sentit de la vida. Una cosa que cal viure.

No sé si el meu fort finalment és la programació, però estic segura que llançar-te a aquesta piscina et canviarà la vida, i el futur també. T'hi atreveixes?

