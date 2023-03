Una filosofia de treball vertical, transparent i ràpida

Per realitzar tota aquesta tasca, la RFEF treballa amb diferents proveïdors de dades a tots els nivells: de vídeo, de situacions d'’eventing’, de ‘tracking’, per filtrar situacions de joc, plataformes estrictament de dades que alhora són alimentades de ‘bigdata, machine learning’… S'utilitzen moltes fonts per optimitzar aquesta metodologia de treball, la qual és summament eficient ja que es realitza partint d'una plataforma que permet treballar de manera vertical entre seleccions nacionals de diferents categories en un mateix lloc on es comparteixen treballs i anàlisis que es van elaborant.

Tot aquest 'boom' d'anàlisi de dades al futbol (l'esport i a la societat, en general) ha arribat gràcies a la innovació tecnològica. Gràcies a les dades, “l'ull crític es complementa amb les dades que t'ofereix la nova tecnologia. Bàsicament, fa 15 anys no hi havia programes que et brindessin un vídeo amb talls objectius d'un partit, sinó que havia de ser a través d'un esforç personal i subjectiu. Ara podem extreure més paràmetres, combinar diferents fonts per anar-les adaptant a la nostra manera de veure el futbol i els nostres fluxos de treball i la figura de l'analista ha canviat molt: ha passat de no estar ben definida a ser persones lligades a un cos tècnic. De no existir fa 15 anys, a la dificultat de no trobar un analista en un equip fins i tot semiprofessional”, reflexiona Peña.

"L'analista no és un element definitori"

Pocs analistes acumulen tants partits i amb la seva experiència és conscient que en aquest món de l'anàlisi “els processos estan vius i van canviant. La reflexió que sempre fem és que no hi ha una manera exclusiva d'estudiar i interpretar les dades pel fet que les eines cada vegada aconsegueixen més profunditat”. El que sí que té més clar és que, per més que evolucionin les anàlisis i les dades, un analista mai no serà un entrenador. “L'analista no és un element definitori, però sí que és escoltat. Facilita la feina no només de l’entrenador, sinó de la resta del cos tècnic, però sempre és una figura de segona línia a disposició de l’entrenador”, indica. Amb aquest rol, és normal que sempre hagi de passar un període d'adaptació quan comença amb un nou cos tècnic perquè cadascú és diferent i l'analista ha de ser versàtil per adaptar-se a allò que se li demani.

Toda esta emoción hace que en el mercado del fútbol internacional funcione y ponga en valor a todo el fútbol español, más allá de que el bombo haya deparado -por primera vez bajo este formato- una eliminatoria entre Real Madrid y Barcelona.