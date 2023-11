Per què la UEFA assenyala l'àrea d'Integritat de la RFEF com a referència i model

D'altra banda, i independentment de les sessions d'Integritat que s'imparteixen a jugadors, en el format específic de sessió sobre ús responsable de noves tecnologies destinat a perfils de gestió de jugadors (entrenadors, delegats, tutors, metges, fisioterapeutes, etc.) es fa un recorregut sobre la problemàtica diferenciant tres nivells:

Ús responsable – Fase verda Abús – Fase taronja Adicció – Fase vermella

La RFEF coneix, a través de dades, el percentatge de la societat espanyola que es troba en cada color del semàfor i també de la gent que no és conscient que es troba en una determinada fase del semàfor. En aquest sentit, l'àrea d'Integritat de la RFEF intenta prevenir dins del futbol que l'ús de les xarxes socials passi de ser abús a ser addicció i per això treballa amb la primera unitat hospitalària de tractament d'addicció a les noves tecnologies i amb el Servei d'atenció en addiccions tecnològiques (SAAT). En el moment en què es converteix en addicció, la qualitat del seu futbol queda afectada i, per tant, repercuteix en el club i l'esport.

“En totes les xerrades busquem un punt de reflexió del nivell en què està cadascú i com afecta el seu rendiment al camp. Detectem casos en què no hi ha cap conversa entre un futbolista i el seu fisioterapeuta durant una sessió de gairebé una hora. ¿Com és possible? Perquè el futbolista estava amb el telèfon… En aquest exemple, el professional que tracta el jugador perd informació sobre on necessita el futbolista que el tractin amb més prioritat perquè l'esportista, en aquell moment, no està concentrat en el tractament. I així passa amb altres processos o activitats i això afecta el seu rendiment i, per tant, distorsiona el futbol”, comenta Felipe Sánchez-Pedreño, responsable de l'àrea d'Integritat de la RFEF i que fa més d'un centenar de xerrades anualment per tot el mapa d'Espanya.

En cada xerrada s'evoca la pregunta de què cal i què no mostrar en una xarxa social. La RFEF ha estat la primera entitat esportiva d'Espanya a detectar l'ús irresponsable de les noves tecnologies i sent el deure de protegir el col·lectiu del futbol perquè, entre altres coses, afecta una cosa tan seriosa com el rendiment esportiu i en pot arribar a ser una problemàtica interna. “A les sessions detectem aquest vincle de les noves tecnologies amb aquest atemptat al joc net”, apunta Felipe, que recalca que aquest punt cobra una “importància vital quan parlem de menors d'edat”. Per descomptat i al marge del futbol, el departament també és conscient de la repercussió que té tot allò relacionat amb el futbol en la societat, per la qual cosa d'aquesta tasca d'educació i ètica se'n veu beneficiada la població.