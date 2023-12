L'eSelecció espanyola et busca per jugar l'eEURO 2024: així funciona l'equip de ‘gamers’ de la RFEF

Un equip mixt, guanyador de la Copa de Federacions Territorials

Els eSports, com tot allò digital, s'han caracteritzat per trencar motllos i una de les particularitats d'aquest eFutbol és que de la mateixa manera que no es distingeix gènere a l'hora de jugar-lo, tampoc no es diferencia gènere per seleccionar un o una futbolista per a l’equip. Aquest EA FC 24 ja inclou plantilles femenines per la qual cosa és possible utilitzar-les indistintament amb les masculines per a aquesta eEURO 2024 (l'única condició que posa la UEFA és que cada futbolista tingui una mitjana mínima de 95). De fet, en l'últim torneig intern de la RFEF, l'acabada Copa de Federacions Territorials celebrada a DreamHack València, l'equip guanyador -el d'Akier- era mixt, compost per futbolistes dels dos gèneres.