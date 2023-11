L'abraçada de Ferran Torres a Álex o el partit de futbol que no es va veure durant l'Espanya – Geòrgia

“Molt feliç! Molt feliç! Molt feliç!”. La indescriptible sensació d'aquesta voluntària amb síndrome de Down en el recent Espanya – Geòrgia deixava en un segon pla el resultat del partit o la classificació com a cap de sèrie de la Selecció espanyola a l'Euro 2024. També la cara d'Álex -encarregat del material, amb autisme, de la selecció masculina Sub-21-, quan en acabar el partit Ferran Torres hi va anar per fer-li una sentida abraçada. A la grada -a l'anomenada Llotja 0- el futbol també lliurava un altre duel contra el ‘bullying’ mentre a la zona de premsa Miguel i Emilio narraven el xoc per a persones cegues amb una descripció que emocionava els seus oients, majoritàriament afiliats a l'ONCE. Tots aquests altres partits de futbol, paral·lels al dels jugadors de Luis de la Fuente, han convertit la RFEF en referent en accions socials que són recolzats per la UEFA cap a un futbol inclusiu.