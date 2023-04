“Eso es! Eso es!”. Un altre gran exemple que aquest crit de Vinicius és el crit de la Copa i que el podia haver pronunciat qualsevol jugador del FC Barcelona si arriben a posar-se al davant és la gran intensitat del conjunt culer durant la primera meitat. Dues jugades serveixen per explicar-ho: una falta d'Alejandro Balde a Militao, un dels defenses més en forma del món, quan protegia la pilota perquè sortís de fons i el del planter culer mai no es va donar per vençut. Una altra va ser la cursa de Lewandowski de 40 metres per pressionar Courtois quan el belga tenia tot el temps del món per treure la pilota jugada o clanvant una pilotada. En tots dos casos són símptomes d'intensitat, més que no pas de fe. Les 11 faltes blaugrana (per les dues dels blancs) quan el marcador era de 0-0 també parla del que hi havia en joc per a l'equip de Xavi Hernández.

I l'àrbitre, Martínez Munuera, què?

Si no se'n parla, és bon símptoma. I a cap tertúlia va ser protagonista l'àrbitre del matx, Martínez Munuera, que va estar a l'alçada del partit, de la competició i del nivell actual dels col·legiats espanyols. Tot ho va resoldre de manera correcta i va calmar els ànims a la gespa, i això que per moments la tensió -com va recordar Courtois després del partit- va ser molt alta.