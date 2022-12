¿Què tenen en comú una placa solar, una turbina eòlica i l'art de carrer?

Els artistes representen el futur de l'energia com una barreja de tecnologia i naturalesa, energies netes i infinites per a un avenç ecosostenible a les zones urbanes. Per això han representat un paisatge on es barregen espais naturals amb edificis, on s'aprecien jardins verticals i plaques solars. A més, als espais oberts podem observar molins eòlics i elements naturals que simbolitzen la font de la qual s'obté l'energia.

Promoure les energies renovables

El món s’enfronta a molts reptes en matèria d’energia. El canvi climàtic és una realitat que no podem continuar ignorant, i el desenvolupament de fonts d’energia més netes i sostenibles es fa més necessari cada dia.

Des del punt de vista econòmic, invertir en energies renovables presenta molts avantatges. El cost de les tecnologies d'energies renovables ha disminuït dràsticament els darrers anys, per la qual cosa cada cop són més assequibles. A més, aporten altres beneficis econòmics, com ara la creació de llocs de treball en la fabricació i instal·lació de plaques solars i turbines eòliques. El sector de les energies renovables és una de les indústries que està creixent més ràpid i es preveu que crearà desenes de milions de nous llocs de treball durant les properes dècades.

D’altra banda, l’ús d’energies renovables ajuda a protegir el medi ambient. Els combustibles fòssils alliberen gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera que contribueixen al canvi climàtic. Al canviar les energies renovables, podem ajudar a reduir aquestes emissions i frenar la petjada de carboni.

A llarg termini, la inversió en energies renovables ajudarà a protegir el medi ambient i crear un món més sostenible per a les futures generacions. És una inversió sòlida, tant per als particulars com per a les empreses, que tots hem de considerar si volem crear un futur més net.