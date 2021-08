Connectivitat al pròxim nivell

Darrere d'una xarxa sòlida hi ha un compromís inversor sostingut en el temps. Entorn del 50% de la inversió global empresa per Telefónica es destina a les xarxes ultraràpides: FTTH i 5G. Són xarxes en constant evolució i a l'avantguarda de la tecnologia.

La transformació digital es construeix sobre el teixit que formen la fibra òptica i la xarxa mòbil 5G, i totes dues tecnologies formen un tàndem imprescindible per impulsar aquest canvi. Espanya és el tercer país del món amb un desplegament més gran de fibra òptica, un element clau tant en la connexió entre persones com per promoure i provocar el creixement econòmic.

Durant el primer semestre del 2021, la feina s'ha centrat a completar la cobertura a les ciutats on es va desplegar l'any passat i arribar a les ciutats per sobre de 20.000 habitants, de manera que en l'actualitat compten amb accés a la xarxa 5G de Telefónica més de 1.300 municipis de totes les comunitats autònomes.

L'operadora proporciona cobertura 5G gràcies a la incorporació de les últimes generacions d'equips de ràdio que permeten el doble ús 4G i 5G a les actuals bandes de 1800 i 2100 MHz per mantenir connectada el màxim de població. Així, actualment, la xarxa 5G de Telefónica a Espanya combina el desplegament 5G NSA (Non Stand Alone) i DSS (Dynamic SpectrumSharing).

Equip guanyador

Durant els últims mesos, el desplegament de la xarxa mòbil d'última generació ha creat molta expectació gràcies als importants beneficis que aporta, basats en la seva baixa latència, les velocitats que pot arribar a assolir, amb pics del voltant dels 20 Gbps o la seva capacitat per multiplicar per deu el nombre de dispositius que pot suportar, enfront de la xarxa 4G. No obstant això, al costat de les comunicacions mòbils, cal tenir en compte l'important avenç que ha tingut la xarxa de fibra òptica (FTTH - Fiber To The Home).

La fibra òptica transmet dades a través d'un fil molt fi de vidre amb el diàmetre d'un cabell humà, que s'agrupa en paquets anomenats cables òptics. A través d'aquests fils s'emeten impulsos de llum que representen les dades, i es transmeten a llarga distància i gran velocitat.

La connexió de fibra ofereix altres avantatges enfront de les connexions convencionals com donar suport als amants del 'gaming' o a les empreses que han de fer videoconferències d'alta qualitat, ja que el senyal no es veu perjudicat per interferències externes, és a dir, aporta una excel·lent capacitat de transmissió de dades i una gran seguretat, un valor molt important si es treballa amb aplicacions que requereixen un alt grau de confidencialitat.