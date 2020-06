Blanes celebra la Revetlla de Sant Joan rebent la Flama del Canigó al Passeig de Mar i guardonant ONGs locals

La llarga ombra de la COVID-19 també ha alterat sensiblement la manera en què Blanes ha celebrat la Revetlla de Sant Joan. Com a testimoni de la festa popular que durant els darrers anys s'allargava des de mitja tarda fins entrada la matinada, s'ha mantingut viu l'esperit de la festa del solstici d'estiu amb un acte de petit format que s'ha allotjat al mateix indret: el cèntric Passeig de Mar.



Enlloc dels jocs, contes, tallers, sopar, balls, concerts i altres esdeveniments lúdics i culturals que farcien la festa, la Revetlla de Sant Joan ha quedat centrada en l'arribada de la Flama del Canigó i altres elements. A quarts de sis de la tarda representants de l'entitat organitzadora, Òmnium Cultural, han arribat amb la flama a la cruïlla del Passeig de Mar amb el Carrer Ample, on ha estat rebuda per la Colla Gegantera de Blanes.



Escortada per gegantons de l?entitat, la Flama del Canigó ha avançat fins arribar al Banc dels Músics del mateix Passeig de Mar, on ha quedat dipositat el quinqué on l'han transportat dos membres del CAU, l'Agrupament Escolta i Guia Pinya de Rosa. Per acabar l'acte, tothom qui ha volgut s'hi ha pogut acostar per endur-se un testimoni de la Flama del Canigó a casa seva. Qui s'ha encarregat de fer de mestressa de cerimònies ha estat Rosa Maria Brunet, d'Òmnium Cultural de la Selva Litoral.



L'acte ha inclòs la lectura d?un manifest a càrrec d'Anna Arbó, qui ha llegit un text que recorda les dificultats viscudes a causa de la COVID-19, que s'estan superant gràcies al treball col·lectiu de moltes persones, la principal fortalesa de Catalunya. Moments en què la solidaritat i el suport mutu han estat la base imprescindible per poder seguir endavant.



Un dels ingredients de la Revetlla de Sant Joan de Blanes és el lliurament de 'La Flameta', en al·lusió a la Flama del Canigó. Es tracta d'un reconeixement que s'entrega a una entitat del municipi que hagi destacat en especial per la seva tasca al llarg de tot l'any arreu de Blanes. Enguany, s'ha guardonat Creu Roja Joventut Blanes-Lloret-Tossa i Càritas Interparroquial



Tot seguit, un representant de la Comissió Sant Joan 2020, Pau Nualart, ha llegit un manifest elaborat pels seus membres, una representació de les entitats que han mantingut viu l?esperit de la revetlla. Si bé s?hi afirma que comprenen la decisió de l'Ajuntament de Blanes d?haver descartat fer una versió 'confinada' de la revetlla que s'acostumava a celebrar, aconsellats per sengles informes de Protecció Civil i la Policia Local, també han titllat l?actitud del consistori d?'nflexible respecte la possibilitat de fer alguna cosa més que l?arribada de la flama.





L'acte s'ha tancat amb unes breus paraules de l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, qui ha recordat també el sentiment que ha planat en tot moment al Passeig de Mar; el record de la incertesa viscuda aquests darrers mesos i els noms que tots tenim al cap i al cor d'aquelles persones que s'han quedat pel camí i avui no podran viure una revetlla.