Next

Concentració a la plaça del Vi contra la resolució de la JEC sobre Quim Torra i Oriol Junqueras

Diari de Girona

La mobilització ha estat organitzada per Girona Vota, una plataforma d'entitats i partits sobiranistes. En la concentració hi han participat diversos càrrecs electes com ara diputats i regidors a l'Ajuntament de Girona. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha qualificat la decisió de la JEC d'"indigne" i ha avançat que "ens hem de rebel·lar" contra aquesta acció que manté la idea d'una "sagrada unitat d'Espanya".