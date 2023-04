Dones que inspiren altres dones a través de la moda

Rosalía de Castro, Clara Campoamor, Billie Holiday o Mae West van ser pioneres de l'empoderament femení. Eren fortes i valentes i les seves idees ara formen part de la filosofia que hi ha darrere d'Animosa, una empresa feta per dones que s'inspiren en aquestes precursores que han fet història.

La tecnologia uneix persones, crea comunitat, fomenta el suport entre emprenedors i dona visibilitat als projectes que milloren la societat. La connectivitat ha estat una part important en el creixement d'Animosa, una marca de moda gallega amb missatge que vol posar en valor a dones que van fer història, amb una plantilla majoritàriament formada per dones (el 85%). La firma gallega, que produeix a Espanya i Portugal, ha sabut utilitzar el costat humà que té la tecnologia per donar l’espai que es mereixen els projectes impulsats per dones. Aquest costat humà que Telefónica reivindica i que posa en valor com ens connecta i ens ajuda a créixer, juntament amb altres persones sense importar les barreres físiques i sense deixar a ningú fora de la foto de la societat.



Animosa és un projecte que destaca la fortalesa de les dones i el seu paper imprescindible perquè la societat continuï creixent i millorant. També posa el focus en les eines tecnològiques i les funcionalitats que ofereixen a l'emprenedoria perquè ningú no es quedi enrere, per fer comunitat i ampliar l'horitzó de qualsevol projecte. Samarretes, agendes, llibretes i punts de llibre amb il·lustracions i missatges inspiradors que intenten impulsar la visibilitat que necessiten les dones. El 2016 Mónica Conde, CEO i creadora de la firma, va veure la necessitat de desenvolupar productes que expliquessin al món les històries de grans dones com Eleanor Roosvelt, amb vides autèntiques i apassionants, i que van aconseguir gestes úniques. Deia Simone de Beauvoir “canvia la teva vida avui, no apostis pel futur, actua ara, sense demora”. Els seus missatges, lluny de frases buides, serveixen d'inspiració en el dia a dia.

La innovació com a motor de creixement L'objectiu d'Animosa és inspirar les dones a través dels seus productes, des de la seva filosofia, seus dissenys o la seva manera de produir, busquen donar suport a associacions que lluiten per la igualtat en qualsevol aspecte: contracten proveïdores i dones en situació de risc d'exclusió o col·laboren amb projectes de lideratge femení. Tota aquesta feina i col·laboració amb altres emprenedores ha donat el seu fruit. N'és una prova que han passat de produir en un petit local familiar a tenir el seu espai al Parc Tecnològic de Vigo. Aquest canvi impulsarà encara més el creixement. La ubicació en un centre com aquest, epicentre d'innovació, no només agilitza el treball diari d'emmagatzematge, recepció i enviament de mercaderia, a més a més, se senten molt afins a les empreses que tenen al seu voltant. “Tenim contacte i suport d'empreses del sector amb què volem crear aviat sinèrgies i col·laboracions. Estar aquí és enriquidor en molts aspectes”, comenta la CEO. Les noves tecnologies han esdevingut un potent altaveu i és una eina perfecta d'exposició i de difusió. Animosa vol donar visibilitat tant a aquestes dones que fa 30 o 40 anys van aconseguir grans gestes, com a les actuals, la tasca de les quals recolzen al 100% i en les quals també es recolzen. La seva feina és divulgar i educar, per això fer un ús responsable de les xarxes socials és una forma d'activisme. “Des del nostre petit nínxol a les xarxes socials i al nostre bloc, volem ajudar al fet que els nostres missatges inspiradors arribin més lluny”. En el seu cas, no estar a les xarxes és “no estar a la foto”. Perquè tant les plataformes socials, com la seva botiga en línia (ara en procés de redisseny) o el seu bloc són vehicles per crear comunitat, crear marca i donar a conèixer els seus productes. “Són eines imprescindibles, per a nosaltres i per a qualsevol marca”, comenta la CEO.