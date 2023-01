Realitat Augmentada fàcil perquè cap empresa quedi fora de la foto

L'ús d'algunes tecnologies de vegades exigeix un nivell d'especialització tan alt que impedeix que moltes empreses es plantegin l'ús de noves eines digitals. L'accés a aquestes noves tecnologies és clau per aportar més valor als seus serveis, ser més competitius i continuar creixent.

La digitalització i la innovació tecnològica tenen un efecte vertebrador en la societat, impulsen el desenvolupament econòmic, científic i cultural, fomenten la sostenibilitat i reforcen les connexions humanes, sense importar on ni quan. Formar part de la transformació tecnològica és necessari per esborrar la bretxa digital, i que sortim tots a la foto, tal com recorda Telefónica en la seva última campanya. Una campanya publicitaria #TodosEnLaFoto que posa el focus a la tecnologia, demostrant que aquesta eina permet comunicar, connectar i fer créixer tant a persones com a empreses. Per això, Telefónica fa anys que treballa per acostar la tecnologia amb l'objectiu que ningú es quedi fora de la foto de la societat. Perquè una societat amb més oportunitats progressa més..

Detectar les necessitats tecnològiques de les empreses La transformació digital i la connectivitat ens ajuda com a societat a sortir “tots a la foto”. I facilitar l'ús de tecnologies tan disruptives com la Realitat Augmentada és l'objectiu de tres enginyers que van posar en marxa el seu talent per apropar aquesta innovació a totes les empreses, sense importar la mida ni el sector on desenvolupi la seva activitat. Onirix permet que qualsevol persona o empresa sigui capaç d'introduir la Realitat Augmentada a la cartera de serveis Pedro Sáez Ceo i cofundador de Onirix Així ens ho explica Pedro Sáez, Ceo i cofundador d'Onirix, una plataforma de creació d'AR a l'abast de tothom que “permet que qualsevol persona o empresa sigui capaç d'introduir la Realitat Augmentada a la cartera de serveis”. Sáez va començar el seu camí, a principis del 2014 amb la creació de Neosentec, una empresa que desenvolupava projectes específics de realitat augmentada, AR, per a indústries i grans corporacions. En aquell moment l'empresa tenia la tecnologia pròpia però no el producte, per la qual cosa van decidir desenvolupar-lo. Aquí va veure que al mercat faltava alguna cosa. “Hi havia molta gent interessada a entrar al món de la Realitat Augmentada, però era molt complicat i havies de ser especialista com érem nosaltres”. Amb el temps, el 2017, juntament amb els seus altres dos socis i companys de projecte, Carlos González i Pablo Soto, van fer un pas més enllà i van crear Onirix, que finalment va sortir al mercat el 2019 i que a dia d'avui té usuaris en més de 120 països i clients de pagament de més de 25 països, des dels Estats Units i el Canadà fins a Mèxic, Colòmbia o el Iemen i Nigèria.

Objectiu: apropar la Realitat Augmentada a tota mena d'empreses Telefónica sap que “com més a prop estiguem, més lluny arribarem” i com a empresa referent en el sector de les telecomunicacions, coneix la importància d'oferir eines tecnològiques a aquelles empreses, petites i mitjanes, que no tenen el potencial de desenvolupar-les pel seu compte. En aquest sentit Pedro parla sobre la rapidesa amb què, a dia d'avui, s'estan creant tecnologies de forma molt ràpida, cada vegada els temps són més curts, i una és la Realitat Augmentada, que és una tecnologia amb unes possibilitats immenses, però de la qual queden fora moltes empreses. Gràcies a la plataforma Onirix qualsevol empresa pot crear les seves pròpies experiències de Realitat Augmentada, donant més valor als serveis que ja tenen i estalviant recursos. Aquesta eina permet a qualsevol empresa tant crear una experiència d'AR d'una manera molt senzilla com compartir-la amb els seus clients amb un ‘link’ senzill a través del mòbil, sense necessitat de tenir cap coneixement previ en aquesta tecnologia.

El paper de la Realitat Augmentada en la transformació digital Per a Sáez, “l'AR està cridada a ser una de les tecnologies clau en aquesta transformació digital”. De fet, en el sector e-Commerce apareix com una de les principals eines que permetrà que les persones prenguin decisions d'una forma més ràpida i millor, i contextualitzada en el món real o sobre el que estan treballant. “Nosaltres el que sí que hem vist és que, en aquesta transformació digital, l'adopció d'aquesta tecnologia és més lenta del que hauria de ser i és precisament un dels problemes que nosaltres volíem aturar i al qual volíem donar una solució que permetés una adopció més fàcil a les empreses” diu.

Quins beneficis pot aportar a les empreses l’ús de la Realitat Augmentada? Onirix té clients com Dakota, una agència de comunicació que no tenia coneixements d'AR, i que ha dissenyat per a una cadena de restaurants italians una carta on els seus comensals poden veure alguns plats en Realitat Augmentada sobre la taula, i saber què estan demanant. D'aquesta manera han pogut afegir un nou servei al seu model de negoci, que els permetrà tenir una quota de mercat més gran, estalviar recursos, i sobretot diferenciar-se de la seva competència. Tot i que depèn molt del sector, indústria, màrqueting, e-commerce, aquesta tecnologia impacta de manera positiva en tots els sectors.