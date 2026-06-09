Créixer des de dins a ILUNION: quan una empresa aposta i promociona el talent intern

Text: Gema Carrasco
Hi ha empreses en què una feina és només una feina més. I n'hi ha d'altres on acaba tenint un impacte directe en la vida de les persones, no només en els que hi treballen, sinó també en el seu entorn. A ILUNION, el creixement professional no es mesura únicament en ascensos o càrrecs de responsabilitat, sinó també en la confiança, l'estabilitat i l'acompanyament que permeten que les persones creixin dins un propòsit compartit: construir un món millor amb totes les persones incloses.
Aquest propòsit és el motor que inspira la tasca de la companyia que aposta per promoure una societat més justa, solidària i sostenible, accessible i igualitària. Les persones són l'eix del model ILUNION. La companyia defensa que és possible construir un projecte empresarial competitiu i rendible que, alhora, generi impacte social i contribueixi a transformar el teixit empresarial. Aquest model es tradueix també en xifres. ILUNION compta amb 45.000 empleats, 17.000 dels quals tenen alguna discapacitat i 1.744 pertanyen a col·lectius vulnerables. Durant el 2025, han tingut 2.100 promocions internes i el 78,5% són llocs de treball amb contractes indefinits.
Quan la confiança impulsa el talent
Les trajectòries de Mónica Trujillo, Fran Guirado i Esperanza Román –tres professionals que van començar en posicions molt diferents i avui ocupen llocs de lideratge– reflecteixen una cultura empresarial en què el talent intern s'impulsa des de dins, amb formació, confiança i un propòsit compartit.
Mónica Trujillo és un d'aquells perfils que han crescut dins ILUNION pràcticament des de l'inici de la seva carrera professional. Va entrar el 2007 com a auxiliar administrativa quan tot just acabava d'acabar la carrera i no tenia experiència laboral. Tenia 24 anys i no estava gaire familiaritzada amb el món de la discapacitat. Tot i això, el que més li va cridar l'atenció de l'oferta laboral va ser la possibilitat de treballar en un centre especial d'ocupació. Divuit anys després, és directora executiva de Persones a ILUNION TextilCare. Una trajectòria construïda pas a pas dins de la companyia.
“Des del principi sempre he sentit el suport dels meus responsables directes i també m'he sentit acompanyada des de l'àrea corporativa en els moments que he tingut l'oportunitat de créixer”, explica Mònica. La treballadora admet que mai no s’ha sentit sola i ha tingut al costat bons companys i responsables que li han ensenyat i li han permès créixer.
Aquest acompanyament també ha marcat el recorregut de Fran Guirado, que va entrar a ILUNION el 2015 com a tècnic nacional de projectes en Seguretat, després de treballar en una altra empresa. Va detectar de seguida el potencial d'una companyia que acabava d'iniciar un procés de transformació profund. “Es notava que l'empresa tindria un potencial enorme perquè acabava de llançar la marca ILUNION”, recorda. Tres anys després va promocionar a gerent nacional; avui és director nacional d'IL·LUNION Neteja i Medi Ambient i aquest any ha passat a formar part del comitè de direcció d'ILUNION Facility Services. Una de les coses que té clara Fran és que per arribar on ha arribat “has de tenir el suport de persones que creguin en allò que estàs fent”.
Per a ell, créixer dins de la companyia sempre ha anat unit a la formació. “ILUNION inverteix moltíssim en formació”, afirma. Durant aquests anys ha passat per programes especialitzats en lideratge, relacions laborals i direcció estratègica, una preparació que, segons comenta, l'ha acompanyat a cada salt professional. Guirado afirma que sempre s'intenta que hi hagi una persona amb més experiència que acompanyi aquest creixement dins de la companyia. A més, “també s'acompanya amb formació potent que t'ajuda a millorar habilitats, soft skills o hard skills, el que et faci falta a cada moment”. ILUNION és una empresa que aposta per desenvolupar perfils especialitzats i donar oportunitats reals de creixement. Tal com apunta Fran, “si tens el perfil adequat, compromís i ganes, es pot evolucionar dins de la companyia”.
Per la seva banda, l'entrada d'Esperanza Román a ILUNION va ser com a mínim curiosa. Després de diversos mesos sense feina, va veure una oferta de feina d'ILUNION a Canal Nou i va decidir trucar-hi. Dos mesos després va rebre una proposta de feina com a tècnic de Persones.
La seva incorporació va tenir, a més, un component emocional important. Anys abans li havien diagnosticat esclerosi múltiple i sentia incertesa davant de com podria reaccionar una empresa a la seva discapacitat. “Sabia que anava a un centre especial d'ocupació i que entendrien la meva situació”. Reconeix que sempre ha intentat mantenir una actitud positiva, però en tenir una malaltia degenerativa, necessita anar a l'hospital cada sis setmanes a rebre un tractament i li imposava la idea de començar en una nova feina en què no la coneixien, però admet que “no he tingut cap problema, ben al contrari, facilitats totes les que he necessitat”.
Avui és cap nacional d'Administració de Personal a ILUNION Facility Services i assegura que en aquest creixement intern sempre s'ha sentit acompanyada i valorada per l'empresa perquè “no he estat mai la que s'ha postulat al lloc. Sempre me l’han ofert directament”. Aquest reconeixement constant ha reforçat el seu vincle amb la companyia. “Per a mi ILUNION és part de mi. La veritat és que sento orgull de pertinença i és on vull ser”, assegura.
Quan la feina també deixa empremta
Més enllà del desenvolupament professional, els tres entrevistats descriuen com ILUNION ha influït directament en la seva vida personal. Mónica reconeix que treballar a prop de persones amb discapacitat va transformar completament la seva mirada. “Tots hauríem de tenir l’oportunitat de conèixer com és el dia a dia d’una persona amb discapacitat perquè la veritat és que és un aprenentatge continu”, afirma. A més, reconeix que “no em veig treballant en un altre lloc, porto aquí tota la meva vida i sento que aquesta és la meva casa”.
En el cas d'Esperanza, el suport de l'empresa va ser especialment important després de la DANA que va afectar el seu poble Aldaia a València quan el Barranc de la Saleta es va desbordar. Va perdre els dos cotxes familiars i va estar incomunicada durant dies, encara que al viure en un quart pis no va haver de lamentar pèrdues més grans. La resposta d'ILUNION va ser immediata. “Què necessiteu?”, recorda que els van preguntar des de la companyia. Els empleats van contestar amb les necessitats bàsiques que tenien en aquell moment com les botes d’aigua. L'empresa no va dubtar ni un instant i va llogar un cotxe tot terreny per poder arribar als pobles afectats amb el material que necessitaven. “És súper important tenir aquesta sensació que ets important per a l'empresa, que et valora no només com a professional, sinó també com a persona i respon quan tens algun problema”, recorda. De fet, Esperanza explica que el seu marit li recorda moltes vegades com és d'afortunada per gaudir tant de la seva feina. “Jo vaig molt feliç a treballar”, admet.
Fran, per la seva banda, viu entre Almeria i Madrid. Cada dilluns es lleva a dos quarts de quatre del matí per viatjar a Madrid on es queda fins dijous, que torna a la seva ciutat amb la seva família. “Estic sacrificant una part personal per l'orgull de pertinença i per creure que estem fent alguna cosa bona per a la societat”, explica. Aquest sentiment és precisament el que el fa seguir perquè “tenim un propòsit molt bonic que és crear un món millor amb totes les persones incloses i jo intento plasmar aquest propòsit en tot allò que faig”. Això ho percep tant el seu equip com els clients amb què treballa. La seva forma de ser i el seu carisma són la raó per la qual genera confiança en el seu equip i aquests responen de la mateixa manera, cosa que repercuteix directament en els clients. Que els clients segueixin confiant en ILUNION és allò que fa possible que el propòsit de la companyia tingui continuïtat i un impacte real. “La meva tasca és molt estratègica, al final som una central que és molt a prop del client i dels treballadors”, afegeix Fran. Això els porta a tenir un objectiu clar: “Volem ser rendibles socialment, però també rendibles econòmicament. Al final hemos de generar prou volum econòmic per poder donar feina a persones amb discapacitat”.
Equips que creixen junts
Un dels punts forts d'ILUNION són les persones, per això des de la companyia estan convençuts que cal cuidar-les, acompanyar-les i potenciar-ne el talent. Esperanza reconeix que “la majoria de les persones que treballem a ILUNION sentim que som importants i que creixem amb la companyia i aportem valor”. Aquest sentiment de pertinença i orgull d'estar en una empresa on sents que sumes valor a la societat impacta directament en el dia a dia dels seus empleats. Per això, quan arriben a llocs de responsabilitat, volen fer aquest acompanyament que ells també han rebut al llarg de la trajectòria professional.
Mónica també va sentir que els seus superiors la van orientar en tots els passos que ha anat fent. ILUNION és una companyia amb molts centres i gran complexitat, cosa que fa que gestionar les relacions laborals sigui una feina més laboriosa. Tot i això, Mónica, que reconeix que el que més vertigen li feia era la gestió dels equips, amb el temps va entendre que liderar exigeix escolta, empatia i presència constant. Ara intenta replicar amb el seu equip el mateix acompanyament que va rebre. “Intento mostrar-los tota la proximitat i tota l'empatia perquè entenem que en el dia a dia sorgeixen necessitats i has de ser-hi. Això és el que aplico en primera persona i és una cosa que a més projectem a nivell companyia”, explica.
Fran comparteix aquesta mateixa visió. “Nosaltres creiem que el talent intern és el que ens fa fer un salt de qualitat. Apostar per persones que coneguin l'empresa des de dins ens farà evolucionar a millor”, explica. En els darrers mesos, la seva àrea de Neteja i Medi Ambient ha promocionat perfils de Barcelona i Màlaga sense necessitat de traslladar-los a Madrid. “Busquem talent i ens és igual el lloc d'Espanya on siguin, que intentem elevar-lo”, explica.
Les històries de Mònica, Fran i Esperanza demostren que a ILUNION créixer no vol dir només assumir noves responsabilitats, sinó formar part d'un projecte en què les persones troben oportunitats, acompanyament i motius per quedar-s'hi.