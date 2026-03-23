Persones al servei de persones per a garantir l’accessibilitat, l’autonomia i el benestar
Mifas, J.Touron, S.A i Ortopèdia Soler treballen per eliminar barreres oferint solucions personalitzades per a les persones amb mobilitat reduïda amb l'experiència, els coneixements i la innovació com a pilars
Aquest recull presenta tres iniciatives destacades a les comarques gironines que, des dels àmbits social i tecnològic, contribueixen a construir una societat més accessible, equitativa i inclusiva, amb serveis i productes especialitzats i personalitzats, assessorament professional, projectes de sensibilització i eines de suport a l’autonomia personal.
Mifas aposta per la innovació i la personalització amb la impressió 3D
En l’àmbit de la innovació, Mifas va participar l'any passat en el projecte Rehab-Lab, impulsat per la Fundació iSocial. Ara, la iniciativa s’ha consolidat i, des d'aquest any, s’ha implementat dins l’àrea d’accessibilitat i autonomia com a servei de l’entitat.
Gràcies a una impressora 3D cedida pel projecte, Mifas pot crear prototips d’ajudes funcionals personalitzades per millorar l’autonomia personal, un fet que ha permès la posada en marxa d’una FabLab a les seves instal·lacions.
Aquest servei, que permet a les persones usuàries participar activament en el disseny de solucions personalitzades, té una mirada focalitzada en l'oci amb jocs de taula adaptats al nivell físic i cognitiu o eines per a la pràctica d'esport adaptat, entre d’altres. Amb dues terapeutes ocupacionals de l’entitat al capdavant, s’han destinat més de 100 hores al disseny i a la impressió.
A més, a partir d’aquest estiu el servei oferirà tallers i formacions pràctiques adreçades a persones que vulguin crear i dissenyar els seus propis ajuts funcionals.
Rambla Xavier Cugat, 43, Girona
J.Touron: Mobilitat sense límits per a tothom
J.Touron, S.A. és una empresa familiar amb més de 40 anys d’experiència, referent en el sector de la mobilitat i l’accessibilitat a les comarques de Girona. Treballen amb els principals hospitals, residències i clíniques privades, proporcionant solucions innovadores i personalitzades per millorar la qualitat de vida de les persones amb mobilitat reduïda o discapacitat.
Disposen de taller propi i d’un equip de professionals qualificats amb una àmplia experiència en oferir i adaptar els productes d’última generació. Estan especialitzats en solucions a tots els nivells, ajuda a la mobilitat, equipament mèdic i de laboratori.
L’objectiu és garantir l’accessibilitat i el benestar de totes les persones, posant al seu servei coneixement, experiència i un tracte proper. Entenen que cada cas és diferent i, per aquest motiu, treballen per proporcionar solucions personalitzades que s’adaptin a les necessitats específiques de cada persona, combinant criteri professional, atenció humana i innovació constant.
Camp de les Lloses, nau C, Girona
Ortopèdia Soler: Mobilitat sense límits per una vida sense barreres
A Ortopèdia Soler fa més de 60 anys que treballen per fer el dia a dia més fàcil a les persones amb problemes de mobilitat o necessitats especials. Són una empresa familiar de Girona, i actualment ja hi treballa la segona i tercera generació, amb la mateixa passió i vocació de servei.
Disposen de taller propi i els tècnics estan certificats en l’adaptació i fabricació de productes d’última generació. Estan especialitzats en solucions de posicionament, cadires de rodes elèctriques i actives, ortopèdia tècnica i tot tipus de pròtesis de membre superior i inferior amb tecnologia d’avantguarda. A més, també s'hi poden trobar ajudes tècniques, tot tipus d’ortesis i peces de flebologia tant prefabricades com fabricades a mida.
L’accessibilitat ha de ser una garantia per a tothom, i per això posen tot el coneixement i experiència al servei de les persones. Cada persona és única, i també ho són les seves necessitats. Per això ofereixen solucions fetes a mida, amb criteri tècnic, tracte humà i una clara aposta per la innovació.
Carrer Bernat Boades, 15-17, Girona
- Les 5 despeses que gairebé ningú sap que es poden desgravar a la Renda 2026
- Una pastisseria de Girona, premi al millor xuixo del món 2026
- Una veïna de Salt multada amb 800 euros per donar menjar i beure a coloms
- Adif dedica al manteniment de Rodalies els mateixos diners en dos mesos que en els últims sis anys
- El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser detecta dues espècies de ratpenats amenaçades
- L'Iran amenaça el turisme nord-americà en un moment d'auge a Girona
- Els contractes de lloguer s’enfonsen un 39% en cinc anys a Girona i el sector alerta que trobar pis és 'gairebé impossible
- La Generalitat tallarà tots els pins de la pineda de l’escola Annexa de Girona per garantir la seguretat