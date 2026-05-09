El cementiri de Riudaura, pendent d’unes obres per frenar les filtracions
L'Ajuntament destinarà uns 38.000 euros a desviar les aigües cap a la via pública davant dels problemes d'infiltracions del cementiri
El cementiri de Riudaura afrontarà aquest 2026 una actuació per corregir problemes estructurals i de filtracions. L’Ajuntament haurà d’assumir el desviament d’aigües cap a la via pública, amb una inversió d’uns 38.000 euros, mentre que el Bisbat es farà càrrec d’una part de les obres. La intervenció forma part d’un paquet més ampli de millores en serveis i equipaments municipals que també afectarà la xarxa d’aigua, el camí de Pairaló, el centre cívic, la pista esportiva i la connexió de l’escola amb la depuradora.
El cementiri de Riudaura fa temps que arrossega problemes estructurals i de filtracions. Segons ha explicat l’alcaldessa, Anna Vegas, una part del recinte està situada sobre un talús i els efectes de la dana de fa dos anys van accentuar-ne les deficiències. El Bisbat assumirà les obres per evitar que l’aigua es filtri, mentre que el consistori haurà de fer el desviament cap a la via pública.
L’actuació municipal tindrà un cost aproximat de 38.000 euros i es finançarà amb el fons de cooperació extraordinari. Vegas ha explicat al programa L’Alcaldessa Respon, d’Olot TV, que és una obra que es vol començar “de seguida”. La fitxa de Patrimoni de la Garrotxa identifica el cementiri de Riudaura com a BCIL i destaca la creu d’entrada, una peça de pedra datada al segle XVII situada sobre una pilastra amb data de 1781.
Un any amb diverses obres pendents
El cementiri no serà l’únic punt d’actuació. L’Ajuntament de Riudaura preveu executar aquest any millores valorades en 46.000 euros a la sala soterrània del centre cívic i arreglar el camí de Pairaló amb una subvenció de 90.000 euros del Pla d’Obres de la Generalitat.
El paquet també inclou la pista esportiva. El municipi ha rebut 70.000 euros del Pla de Xoc per a equipaments esportius de la Generalitat per pavimentar-la i instal·lar-hi noves cistelles. A banda, la Diputació de Girona ha concedit una subvenció exclosa de concurrència de 100.000 euros per connectar l’escola a la depuradora i fer millores a la xarxa d’aigua.
Més seguretat en el subministrament
Les actuacions vinculades a l’aigua tindran continuïtat amb dues subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua. Segons Vegas, l’ACA ha concedit 181.000 euros per millorar la xarxa i 145.000 euros més per construir un nou pou. L’alcaldessa ha relacionat aquesta previsió amb els problemes de terbolesa que el municipi va patir durant la sequera i amb la voluntat de disposar d’un segon recurs per guanyar seguretat.
Riudaura també ha completat en els darrers temps les millores a l’edifici de l’antic ajuntament, on hi ha el local de joves, un espai familiar i dependències per a entitats. El consistori manté pendent la quarta i última fase del centre cívic, que preveu acabats, una barana i la pavimentació de la rampa exterior, amb una aportació prevista de 90.000 euros de la darrera anualitat del PUOSC.
L’Ajuntament també treballa per posar en marxa la comunitat energètica, després de deixar a punt el sistema de plaques al sostre de l’Escola Lluís Castells, amb un cost que ronda els 30.000 euros.
