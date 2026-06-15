Tallada la línia d'alta velocitat entre Riells i Viabrea i Vilobí d'Onyar per un incendi de matolls a Sils
Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat en fase de prealerta
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La línia d'alta velocitat Barcelona-Figueres s'ha hagut d'interrompre a les vuit del vespre entre Riells i Viabrea i Vilobí d'Onyar arran d'un incendi de matolls i herbes a prop de les vies a Sils. Els Bombers han explicat que s'han activat vuit dotacions, però dues ja tornaven al parc poc abans de les nou de la nit. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat en fase de prealerta.
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