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Tallada la línia d'alta velocitat entre Riells i Viabrea i Vilobí d'Onyar per un incendi de matolls a Sils

Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat en fase de prealerta

Un tren d'alta velocitat

Un tren d'alta velocitat / Jesús Badenes

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ACN

ACN

Sils

La línia d'alta velocitat Barcelona-Figueres s'ha hagut d'interrompre a les vuit del vespre entre Riells i Viabrea i Vilobí d'Onyar arran d'un incendi de matolls i herbes a prop de les vies a Sils. Els Bombers han explicat que s'han activat vuit dotacions, però dues ja tornaven al parc poc abans de les nou de la nit. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat en fase de prealerta.

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