Eslamatex, la bugaderia que batega al ritme del teu negoci
D’una antiga fàbrica de mitjons a un projecte consolidat que garanteix servei diari a hotels, restaurants i centres de salut
Eslamatex es fa càrrec de tot el procés, des de la recollida fins a l’entrega, perquè els seus clients no perdin temps ni energia
A primera hora del matí, quan molts negocis encara es desperten, a Bugaderia Eslamatex les màquines ja fa estona que funcionen. El ritme és constant, precís, gairebé invisible. Com un batec. I és que, des de fa més de 25 anys, aquesta bugaderia industrial de Malgrat de Mar treballa perquè hotels, restaurants i centres de salut puguin obrir cada dia amb la tranquil·litat que tindran la roba sempre a punt.
La història d’Eslamatex comença el 1997, quan Llorenç Egea i Roser López decideixen fer un pas endavant en un moment d’incertesa. En una comarca amb una intensa activitat turística, però sense cap bugaderia industrial de referència, van detectar una necessitat clara. Amb pocs recursos, però amb una determinació ferma, van transformar una antiga fàbrica de mitjons en una bugaderia industrial, posant les primeres pedres d’un projecte que ha crescut pas a pas, a força de constància, esforç i la convicció que cada detall compta.
Amb els anys, aquesta bugaderia industrial s’ha convertit en molt més que una empresa de serveis: és un pilar de la família Egea, un projecte construït i mantingut amb la voluntat de donar continuïtat a una manera d’entendre la feina. "És el llegat del nostre pare i això ens impulsa a treballar perquè la nostra feina reflecteixi els valors familiars", diu Ester Egea, gerent d’Eslamatex, una idea que continua present en cada decisió i en la manera de relacionar-se amb clients i equip.
Avui, aquella aposta inicial s’ha consolidat en una empresa amb pes propi al territori. Eslamatex renta més de 4 milions de peces l’any, ha donat servei a més de 100 clients i compta amb un equip de més de 40 professionals, amb capacitat per processar fins a 12.000 quilos de roba diaris. Xifres que expliquen el creixement, però que sobretot reflecteixen la confiança dels hotels i restaurants amb qui treballen.
Al capdavant del projecte hi ha Òscar Coll i Ester Egea, gerents d’Eslamatex, que han sabut fer evolucionar el negoci sense perdre l’essència amb què va néixer. La seva manera d’entendre la bugaderia parteix d’una idea molt clara: oferir tranquil·litat, seguretat i confiança als clients. Per això, el servei funciona les 24 hores del dia, amb atenció telefònica permanent, capacitat de resposta davant urgències i recollida i entrega de la roba en un màxim de 24 hores.
El tracte és sempre personalitzat. L’equip manté un contacte constant amb les persones clau de cada establiment per adaptar-se a les seves necessitats reals. La roba es tracta amb productes d’alta qualitat i processos controlats i certificats, respectuosos amb el medi ambient, que garanteixen resultats impecables i allarguen la vida útil dels teixits. Tot està pensat perquè el client no s’hagi de preocupar de la bugaderia en cap moment. Mentre hotels, restaurants o centres de salut se centren en el seu dia a dia, Eslamatex s’encarrega de tot el procés amb la garantia que la roba arribarà sempre a temps i en perfectes condicions.
El mateix nom d’Eslamatex és ja tota una declaració de valors: ‘Es’ d’Ester, ‘La’ de Laura i ‘Ma’ de Marc, els tres germans Egea que han format part de la història de la bugaderia. La M central simbolitza el batec d’un cor, un batec constant i fiable que recorda que, darrere de cada hotel, restaurant o centre de salut, hi ha algú que vetlla perquè tot funcioni perfectament.
Avui, Bugaderia Eslamatex, ubicada al carrer de l’Estany, 7, al polígon industrial Can Patalina de Malgrat de Mar (Barcelona), és una empresa arrelada al territori que ha fet de la proximitat, la qualitat i el compromís la seva manera de treballar. Un projecte consolidat que combina experiència, equip i confiança dels clients, i que també explica la seva activitat quotidiana i els seus valors a través d’Instagram.
