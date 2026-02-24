Les dones empresàries són clau per al desenvolupament econòmic i social del territori
Les gironines de l'AGE reivindiquen el seu lloc en l'economia, generant riquesa, ocupació i dinamisme territorial, malgrat les barreres estructurals que encara persisteixen
No deixarem que ens invisibilitzin. Com a dones i empresàries de l'Associació Gironina d'Empresàries (AGE) estem aportant una contribució real i decisiva al teixit econòmic i empresarial del nostre país. Segons informes reconeguts, si es tinguessin en compte totes les aportacions directes i indirectes de les dones, inclòs el treball no remunerat, les dones aportarien prop del 52 % del PIB espanyol, una xifra que posa de manifest el pes estructural de la nostra contribució a l’economia en termes globals.
Aquest impacte no és anecdòtic: cada negoci liderat per una dona, cada empresa que es crea, genera riquesa, ocupació i dinamisme territorial. Malgrat això, la nostra presència i influència encara s’enfronten a barreres estructurals que cal superar.
Les trobades mensuals que fem amb les nostres sòcies no són simplement un moment per posar-nos cara. Són espais on es generen connexions, idees compartides i col·laboracions que prenen forma en projectes empresarials, aliances estratègiques i iniciatives concretes que transformen realitats. És en aquests espais on es teixeixen sinergies que no serien possibles de manera individual.
Quan ens reunim, no només compartim experiències, sinó que construïm comunitat, ens ajudem a enfrontar reptes i reivindiquem el nostre lloc en un entorn que encara tendeix a minimitzar la veu femenina. Aquestes trobades són laboratoris d’innovació social i econòmica, un motor de creativitat col·lectiva que impulsa noves empreses i nous models de lideratge.
És imprescindible que es reconegui el valor econòmic i social de les dones empresàries. No sols perquè hi ha dades que ho confirmen, sinó perquè cada una de nosaltres porta endins una visió, una aposta i una contribució que suma al desenvolupament de tot el territori.
Per això, continuem trobant-nos, teixint xarxa i exigint el lloc que ens correspon. Les nostres paraules, accions i projectes són la prova que la igualtat no és només un ideal: és un motor d’economia real i de transformació col·lectiva.
- La passió pel 'cheesecake' torna a portar cues al centre de Girona
- Joan Cardona: 'Vaig abraçar l'Oriol i li vaig dir 'nen, això que has fet és increïble'
- Mor per accident dins de l'hospital i troben el cos quatre dies més tard
- Un veí de Mont-ras alerta d’un 'amagatall' en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix
- Una therian explica per què emula els animals: 'M’ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Caçat a Cassà un conductor per circular temeràriament i molt begut per la C-65
- Xocolates Torras dispara la facturació un 75% en dos anys i arriba als 25 milions d’euros