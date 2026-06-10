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El col·lectiu d’EnginyersGi reivindica el paper de l’enginyeria durant la celebració del Dia de la Professió

La festa anual del col·lectiu reuneix més de 150 persones i reconeix diversos professionals

L’Engidiada, la festa anual del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona.

L’Engidiada, la festa anual del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona. / EnginyersGi - Pere Duran

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Redacció

Redacció

El col·lectiu d’EnginyersGi va celebrar aquest 5 de juny una nova edició de l’Engidiada, la festa anual del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona, amb la participació de més de 150 persones. La trobada, celebrada a la Finca Mas Batlle de Quart, va anar més enllà del caràcter estrictament festiu i es va convertir també en un espai de trobada i reflexió sobre el paper que l’enginyeria haurà de tenir en la transformació social, econòmica i ambiental dels pròxims anys.

Durant la vetllada es va posar en valor la capacitat dels enginyers i enginyeres per aportar solucions reals als grans desafiaments actuals. La transició energètica, la sostenibilitat, la innovació tecnològica i la irrupció de la intel·ligència artificial van centrar part de les converses de la nit i van servir per reivindicar l’enginyeria com una professió essencial per afrontar els canvis que ja estan marcant el present i que definiran el futur de molts sectors.

L’acte també va tenir un espai destacat per al reconeixement de la trajectòria professional dels col·legiats que han complert 25, 50 i 60 anys de col·legiació. Amb aquest gest, el Col·legi va voler posar en valor la seva experiència, el compromís mantingut amb la professió i l’aportació feta al desenvolupament de l’enginyeria al llarg dels anys.

Els guardonats durant l'acte.

Els guardonats durant l'acte. / EnginyersGi - Pere Duran

Al mateix temps, la celebració va servir per donar la benvinguda a una vintena de nous col·legiats incorporats durant l’últim any. Aquests nous professionals representen una nova generació d’enginyers i enginyeres preparada per donar resposta als reptes emergents i per continuar aportant coneixement i solucions en un context de transformació constant.

Un dels moments destacats de la nit va ser el reconeixement especial a Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona, pel seu suport i la seva col·laboració amb el col·lectiu al llarg dels anys.

Amb aquesta celebració, EnginyersGi va tornar a posar de manifest la importància de l’enginyeria a Girona i el valor d’un col·lectiu professional que vol continuar contribuint activament al progrés del territori. L’Engidiada va combinar així celebració, reconeixement i reflexió sobre el futur de la professió.

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