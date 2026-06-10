El col·lectiu d’EnginyersGi reivindica el paper de l’enginyeria durant la celebració del Dia de la Professió
La festa anual del col·lectiu reuneix més de 150 persones i reconeix diversos professionals
El col·lectiu d’EnginyersGi va celebrar aquest 5 de juny una nova edició de l’Engidiada, la festa anual del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona, amb la participació de més de 150 persones. La trobada, celebrada a la Finca Mas Batlle de Quart, va anar més enllà del caràcter estrictament festiu i es va convertir també en un espai de trobada i reflexió sobre el paper que l’enginyeria haurà de tenir en la transformació social, econòmica i ambiental dels pròxims anys.
Durant la vetllada es va posar en valor la capacitat dels enginyers i enginyeres per aportar solucions reals als grans desafiaments actuals. La transició energètica, la sostenibilitat, la innovació tecnològica i la irrupció de la intel·ligència artificial van centrar part de les converses de la nit i van servir per reivindicar l’enginyeria com una professió essencial per afrontar els canvis que ja estan marcant el present i que definiran el futur de molts sectors.
L’acte també va tenir un espai destacat per al reconeixement de la trajectòria professional dels col·legiats que han complert 25, 50 i 60 anys de col·legiació. Amb aquest gest, el Col·legi va voler posar en valor la seva experiència, el compromís mantingut amb la professió i l’aportació feta al desenvolupament de l’enginyeria al llarg dels anys.
Al mateix temps, la celebració va servir per donar la benvinguda a una vintena de nous col·legiats incorporats durant l’últim any. Aquests nous professionals representen una nova generació d’enginyers i enginyeres preparada per donar resposta als reptes emergents i per continuar aportant coneixement i solucions en un context de transformació constant.
Un dels moments destacats de la nit va ser el reconeixement especial a Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona, pel seu suport i la seva col·laboració amb el col·lectiu al llarg dels anys.
Amb aquesta celebració, EnginyersGi va tornar a posar de manifest la importància de l’enginyeria a Girona i el valor d’un col·lectiu professional que vol continuar contribuint activament al progrés del territori. L’Engidiada va combinar així celebració, reconeixement i reflexió sobre el futur de la professió.
- Un professor d'un institut de Salt recorre a la justícia perquè creu el van situar en últim lloc per les seves opinions
- Què se n’ha fet de Berta García, l’alumna que va treure la millor nota a la selectivitat catalana: «El pitjor de la universitat és Rodalies i els mals professors»
- Un xoc frontal a la C-63 a Lloret deixa almenys un ferit molt greu
- Els Mossos detenen el conductor del cotxe on viatjava el jove mort a l'AP-7 a Llers
- Un excursionista resulta ferit greu després de ser envestit per una vaca a Ogassa
- El porter Juan Carlos Martín no continuarà a Montilivi l’any vinent
- La Seguretat Social retirarà part de la pensió de viduïtat el 2026 als qui superin aquest límit d’ingressos
- Mil ovelles fan camí des de Crespià