Miguel Poveda fa renéixer "Desglaç" en el vintè aniversari de l’Auditori de Girona
El cantaor oferirà l’estrena absoluta del retorn del seu àlbum el divendres 22 de maig
DdG
L’any 2005, Miguel Poveda sorprenia públic i crítica incorporant la llengua catalana al seu univers artístic i fent dialogar el flamenc amb la gran poesia catalana. Verdaguer, Marçal, Ferrater o Margarit prenien una nova dimensió en un projecte que vestia de melodia la paraula i que, amb el pas del temps, s’ha consolidat com una obra de referència i d’afecte profund.
Vint anys després, "Desglaç" torna als escenaris en una recuperació molt especial. A més de les peces fundacionals del disc, incorpora una nova musicalització inèdita: Si el món fos..., a partir d’un poema de Joana Raspall, una de les veus més tendres i compromeses de la nostra literatura.
Aquest retorn és, en essència, un cant d’esperança i d’humanitat. Una reivindicació de la força emocional de la paraula feta música i del poder del diàleg entre tradicions. Poveda, amb la seva sensibilitat interpretativa i la capacitat de travessar fronteres estilístiques, reafirma la vigència d’un projecte que continua interpel·lant el present.
L’estrena absoluta d’aquesta recuperació en directe de Desglaç, en el marc del cap de semana de celebració del 20è aniversari de l’Auditori de Girona, tindrà lloc concretament el dia 22 de maig a la Sala Montsalvatge, a les 20h. La cita comptarà, a més, amb dues col·laboracions gironines molt especials: el Cor Geriona i la Cobla Ciutat de Girona. Les entrades, a 35 €, estan disponibles en aquest enllaç.
