NO MOLESTEU
Un hotel de Madrid va subhastar els llits on van dormir Brad Pitt, Madonna i Lady Gaga
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Pedro del Corral
Un matalàs no guarda secrets. Però costa creure-ho quan ha passat anys en un hotel on van dormir, entre d’altres, compte, Brad Pitt, Lady Gaga, Madonna i Justin Bieber. És el lloc ideal per a converses a mitja veu i esmorzars tardans. I, és clar, havent acollit tant famós, algun atresora autèntiques relíquies. No obstant, un dia el van desmuntar. Molt ràpid. Li van treure el capçal i el van baixar pel muntacàrregues. Ningú va saber el que estava passant fins que va aparèixer a la venda junt amb catifes, quadres, butaques, tauletes i banyeres. El Villa Magna s’anava a renovar per complet i va decidir desprendre’s de la seva antiga pell. Així, durant hores, qualsevol va tenir l’oportunitat de comprar un llit de cinc estrelles. Potser, el de Salma Hayek. O el de Tom Cruise. Aquí està, precisament, la gràcia: licitar per un moble utilitzat i emportar-se a casa, de propina, una història.
Va passar el setembre del 2021, quan Madrid encara afrontava la pandèmia de covid-19. L’hotel, tancat des del març del 2020, havia aprofitat l’aturada per desmuntar-se per dins i preparar-se per a una nova vida sota el nom de Rosewood Villa Magna. Abans de reobrir, va entregar a la casa Ansorena bona part del seu anterior decorat. Més de 600 peces van sortir a subhasta el dia 27: sofàs, paravents, lavabos, llums, cortines... Tot el que, durant anys, havia estat quiet, flonjo i obedient va començar a circular. De sobte, el lavabo d’una suite podia acabar en un xalet dels afores. O una butaca acostumada a guardaespatlles, al costat d’una piscina.
No s’ha de mitificar un somier. Però, escolta, té el seu punt pensar que Brad Pitt es va deixar caure a sobre seu després d’una promoció interminable. O que Lady Gaga va recolzar la maleta en aquell banquet gris abans de vestir-se per sortir. Si bé la subhasta s’alimentava d’aquesta fantasia, els organitzadors admetien que resultava impossible reconstruir la biografia completa de cada moble. Hi havia algunes pistes més fermes, com el capçal vinculat a l’estada de Rània de Jordània durant el casament de Felip i Letizia el 2004. En la majoria dels casos, no obstant, tocava comprar a cegues. Potser, aquella còmoda havia guardat lluentons. O, qui ho sap, els mitjons d’un executiu. Era igual. El desig treballa millor quan se li deixa un buit a la imaginació. I aquí, per al benefici de molts, va volar a gran velocitat.
Els preus de sortida ajudaven. Hi havia objectes des de 40 euros i peces que arribaven als 5.000, una forquilla prou àmplia per atraure tant col·leccionistes com curiosos amb ganes d’emportar-se un tros del mite. Als salons subterranis de l’hotel es van acumular milers d’estris, com si algú hagués buidat de cop una casa gegant: miralls, rellotges, pintures, llibreries, butaques... Hi havia mobles procedents d’antiquaris i galeries europees. També un piano de cua del bar, decorat amb la nostàlgia del Nova York dels anys 50. La postal tenia alguna cosa de mercat ambulant impossible: un estiu emocional, persianes baixant, habitacions sense hostes i un botons que ja no sabia on col·locar tant passat.
Il·lustres roncs
El Villa Magna no era només un hotel car. Ocupava el lloc on es va aixecar el palau d’Anglada, una fantasia vuitcentista d’aires moriscos que va ser enderrocada per aixecar l’establiment inaugurat el 1972. Des d’aleshores, l’edifici de la Castellana va funcionar com una frontera amable entre Madrid i el món. Allà es van allotjar estrelles de Hollywood i membres de cases reials, es van fer reunions que no van deixar foto i esmorzars el contingut dels quals mai va arribar als diaris. El 2009, ja havia viscut una reforma integral. I, 12 anys després, va tornar a mudar la pell. És el que tenen els hotels: semblen immòbils, però passen la vida acomiadant-se. De clients. De modes. De moquetes. De vegades, fins i tot, dels llits que van sentir roncs il·lustres sense explicar-ho a ningú.
El renovat Rosewood Villa Magna va obrir les portes el 22 d’octubre del 2021 amb 154 habitacions i una voluntat evident de conservar la memòria, però sense quedar-s’hi atrapat. Un mes abans, una part havia sortit pel garatge, sense embalar i a càrrec dels seus nous propietaris. Quina imatge. Llits caríssims travessant la capital en una furgoneta. Capçals reials subjectes amb cingles. Catifes que tacons famosos havien trepitjat enrotllades junt amb caixes d’eines. El glamur, vist de prop, ai, també necessita plàstic de bombolles. I, potser, allí residia l’encant d’aquella venda.
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