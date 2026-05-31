Les celebracions per la victòria del PSG en la Champions deixen 780 detinguts i un mort
El balanç de la nit se salda amb un total de 780 detencions i 457 persones sota custòdia policial, un 32% més que l’any passat, segons les autoritats, i un noi de 24 anys mort després d’estavellar-se la seva moto contra un mur de formigó
Leticia Fuentes
Un any més, el que havia de ser una celebració es va convertir en una nit de violència urbana i saquejos als carrers de França durant els festejos després de la victòria del PSG. Una situació que les autoritats franceses volien evitar amb un dispositiu policial inèdit compost per 22.000 policies desplegats per tot París. No obstant, no n’hi va haver prou per controlar aquest nivell de violència.
«Va ser una nit extremadament difícil amb un gran llançament de projectils i pirotècnia contra les forces de l’ordre», ha reconegut el ministre de l’Interior, Laurent Nuñez aquest diumenge, que també ha informat que hi ha diversos agents ferits. El balanç de la nit se salda amb un total de 780 detencions i 457 persones sota custòdia policial, un 32% més que l’any passat, segons les autoritats. A més, les celebracions han causat la mortd’un jove després de tenir un accident de trànsit. «Dos testimonis directes van declarar haver vist el jove estavellar-se de cara amb la seva moto contra uns blocs de formigó», segons va informar la fiscalia de París. El jove, nascut el 2002, va morir hores després de l’accident a l’hospital.
El triomf a la final de la Champions de l ’equip de Luis Enrique va deixar preocupants imatges, especialment a la capital; cotxes incendiats, tir de pirotècnia contra les forces de l’ordre, i saquejos de comerços, especialment als Camps Elisis, Trocadero i els voltants de l’estadi del PSG. Unes escenes que han generat una gran indignació, especialment entre la classe política. La líder de la ultradreta, Marine Le Pen, va expressar el seu malestar a través de les xarxes socials; «Només a França la victòria d’un club de futbol provoca disturbis. Només a França cada un se sent obligat a tancar-se a casa seva la nit d’una victòria per evitar enfrontar-se a la violència», escrivia.
L’alcaldessa del districte 8 de París també va mostrar la seva preocupació després que la comissaria del barri fos atacada per un grup d’individus durant la nit. «Ja no gestionem els desbordaments, els patim», va criticar la regidora Jeanne d’Hauteserre i va reclamar una nova doctrina de manteniment de l’ordre: el «zero concentracions» als Camps Elisis.
La festa continua aquest diumenge
Aquest diumenge a la tarda, els jugadors del PSG recorreran els carrers de París pujats en un autobús per celebrar la seva segona copa de la Champions, i posteriorment seran rebuts pel president Emmanuel Macron al palau de l’Elisi. No obstant, la situació de la passada nit genera molts dubtes sobre el dispositiu policial i la seva capacitat de contenir els més violents.
Sobre la possibilitat de tancar els Camps Elisis per evitar que es repeteixin aquestes escenes de vandalisme, el ministre de l’Interior va explicar que això suposaria utilitzar la meitat dels efectius policials de la capital per a aquesta zona. «Utilitzar la meitat dels efectes policials per a un sol sector, ja ultraprotegit, no és possible», va insistir Nuñez durant la seva compareixença sobre la possibilitat de bloquejar totes les entrades i sortides de la gran avinguda per evitar que aquesta tarda, durant la rua de celebració, es tornin a viure situacions semblants a les de la nit passada. «Respondrem amb la mateixa fermesa i determinació que ahir a la nit», ha amenaçat el ministre.
