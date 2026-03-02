Escalada. World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026
Bloc i velocitat: així serà la World Climbing Series 2026 a Alcobendas
La segona edició reunirà a Alcobendas prop de 300 escaladors en les disciplines de bloc i velocitat, en un format que combina esport d’elit i experiències obertes al públic, i que tindrà lloc a l’esplanada del Polideportivo Municipal José CaballeroEscalada. World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026
La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 se celebrarà del 28 al 31 de maig a Alcobendas, amb la presència d’uns 300 atletes en les categories absoluta femenina i masculina. La cita reunirà alguns dels millors escaladors del panorama internacional, inclosos medallistes en els últims Jocs Olímpics de París, així com diversos dels actuals campions de l’equip nacional, en una segona edició que arriba amb força després de l’èxit de la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid de l’estiu passat.
La competició, organitzada per World Climbing, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) i Prensa Ibérica, amb el suport del Consejo Superior de Deportes, la Comunidad de Madrid i de l’Ayuntamiento de Alcobendas, comptarà amb dues disciplines per a l’alta competició: bloc i velocitat. Un doble repte que seran l’eix d’una proposta esportiva dissenyada per impulsar la visibilitat de l’escalada i consolidar el seu creixement a Espanya, on ja existeixen més de 370 rocòdroms i prop de 300.000 federats en muntanya i escalada, convertint-se en la quarta federació a nivell nacional en nombre de llicències.
La nova denominació World Climbing Series reforça la dimensió internacional del circuit i situa la Comunidad de Madrid i Alcobendas dins del calendari global de l’escalada d’elit. No es tracta únicament d’una prova més, sinó d’una parada estratègica dins d’un circuit que recorre diferents països i que reuneix els millors especialistes del món en cada disciplina. La continuïtat de l’esdeveniment a la regió consolida així la seva presència en el mapa internacional després de l’impuls assolit el 2025.
Bloc i velocitat com a eixos de la competició
Espanya estarà representada en bloc per noms com Guillermo Peinado, Geila Macià o Hugo Martín, mentre que en velocitat competiran, entre altres, Leslie Romero, Erik Noya, Carla Martínez i Miguel Gómez.
A nivell internacional, l’esdeveniment comptarà amb la participació d’atletes com Oriane Bertone, Sorato Anraku, Annie Sanders o Mejdi Schalck en la disciplina de bloc. En velocitat, el cartell inclou referents com Jianguo Long, Samuel Watson o Yafei Zhou, que competiran en un format que combina explosivitat, precisió i lectura tècnica sobre un mur homologat.
La inclusió d’ambdues disciplines respon a l’objectiu d’impulsar l’escalada en totes les seves vessants competitives i apropar-la a un públic cada vegada més ampli, especialment a les noves generacions. El creixement de l’escalada a Espanya durant els últims anys explica en bona mesura aquesta aposta. L’or olímpic a Tòquio 2020 i la destacada presència espanyola a París 2024 han actuat com a catalitzadors d’un fenomen que es reflecteix tant en l’augment de llicències com en la proliferació d’instal·lacions específiques a tot el país. Cada vegada són més els joves que troben en el rocòdrom un espai d’entrenament, oci i comunitat, convertint aquesta pràctica en un dels esports amb major projecció.
Escalada i experiències per als aficionats
Més enllà de la competició, la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 aspira a convertir-se en un espai de trobada per a aficionats, famílies i públic general. La previsió és superar els 40.000 assistents en un entorn que reunirà esport d’elit i activitats paral·leles en un mateix recinte.
El village de l’esdeveniment inclourà una zona amb food trucks i propostes gastronòmiques, a més de brand corners i diferents experiències per als assistents. Durant els quatre dies, la música i les activacions conviuran amb la competició esportiva, generant un ambient obert que reforça l’objectiu festiu de la trobada.
Alcobendas com a seu internacional
El suport continuat de la ciutat a iniciatives esportives de primer nivell ha estat determinant per a la seva consolidació com a seu de competicions internacionals i en la difusió de l’esport, i de l’escalada en concret, entre la ciutadania.
L’elecció d’Alcobendas reforça el seu perfil com a ciutat vinculada a l’esport i a l’organització de grans esdeveniments. L’esdeveniment tindrà lloc a l’esplanada del Polideportivo Municipal José Caballero, amb accés des de la Av. Fernando Alonso, un espai que permetrà acollir la competició i les activitats paral·leles en un entorn ampli i accessible per al públic.
Amb aquesta segona edició, la Comunidad de Madrid fa un pas més en el seu objectiu de consolidar-se com a referent europeu en l’impuls d’esdeveniments esportius d’alt nivell. La combinació d’elit internacional, talent nacional i un format obert al públic situa la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 com una de les grans cites del calendari esportiu de l’any.
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Albert Serra guanya el primer Goya amb el documental 'Tardes de soledad': 'Retrata un tema que no agrada a tothom
- Rubau Speedster: el cotxe nascut a l’Empordà que es va presentar davant Fernando Alonso
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores