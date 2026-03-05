Escalada de velocitat: rècords mundials, duels al mil·lisegon i estratègia a la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026
La disciplina més explosiva de l’escalada esportiva reunirà a Alcobendas alguns dels atletes més ràpids del món en duels que es decideixen en un obrir i tancar d’ulls.
La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 reunirà del 28 al 31 de maig a Alcobendas alguns dels escaladors de velocitat més ràpids del món en una de les disciplines més espectaculars del circuit internacional. Cara a cara, sobre un mur homologat de 15 metres, els competidors mesuraran el seu rendiment en proves que es decideixen per mil·lèsimes de segon. Són tan vertiginoses com espectaculars i costa pensar que l’ésser humà hagi desenvolupat un talent que fins fa poc semblava només apte per a pel·lícules de ciència-ficció.
La disciplina de velocitat s’ha erigit com un dels formats més emocionants i intensos dins de l’escalada esportiva. És explosivitat pura i dura. Dos atletes competeixen simultàniament en rutes idèntiques, dissenyades per eliminar qualsevol diferència en el traçat i centrar el resultat exclusivament en l’execució, la coordinació i la capacitat de reacció. L’objectiu és arribar al polsador final abans que el rival, en un recorregut que rarament supera els sis segons en l’elit masculina i els set en la femenina. 6 segons per recórrer 15 metres en vertical, sobre un mur lleugerament desplomat.
Un format directe i exigent
A diferència del búlder o la dificultat, on la lectura del mur i la presa de decisions estratègiques formen part del procés, la velocitat exigeix una execució pràcticament automatitzada. Cada presa, cada impuls i cada canvi de peu responen a una seqüència prèviament memoritzada que els atletes repeteixen centenars de vegades en els seus entrenaments. Com en altres esports, l’atleta no pensa com donar un cop de raqueta, fer un triple o xutar la pilota amb el peu… Són moviments que els ganglis basals del cervell converteixen d’una acció conscient en una resposta gairebé reflexa. Una cosa es pot aconseguir només després de repetir-la milers de vegades.
El marge d’error és mínim. Una sortida tardana, un suport mal executat o una fracció de segon de dubte poden marcar la diferència entre avançar de ronda o quedar eliminat. Per això, a més del component físic, la concentració juga un paper determinant des de l’instant en què s’activa el senyal de sortida. D’aquí la importància del treball psicològic.
La psicologia del duel
La velocitat no només enfronta els escaladors contra el cronòmetre, sinó també entre si. La proximitat visual amb el rival durant l’ascensió introdueix un element psicològic que transforma cada cursa en un duel tàctic en què no només intervé l’acte reflex.
Alguns escaladors opten per ignorar el rival i centrar-se exclusivament en la seva pròpia execució. Altres, en canvi, utilitzen la referència visual com a estímul per augmentar el ritme en els últims metres. I n’hi ha que, en primeres rondes, se centren només en si mateixos i admeten que quan arriben a rondes finals mantenen contacte visual, pel cantó de l’ull, amb el contrincant. Aquesta (vertiginosa) presa de decisions en temps real afegeix també un matís tàctic a la modalitat. Per exemple, si un competidor observa que el seu rival ha comès un error i ha caigut, ja no té per què arriscar o cremar energia en l’ascens i pot conservar forces per al següent repte.
Els (increïbles) rècords escalant un mur de 15 metres
L’evolució de la velocitat en els últims anys ha estat molt ràpida gràcies a l’especialització i professionalització de la disciplina. La seva entrada al programa dels Jocs Olímpics des de Tòquio, reforçant-se a París 2024 (amb programa propi), ha estat clau i d’aquí que hi hagi hagut grans millores en els últims anys en apartats com la preparació física, l’anàlisi biomecànica i l’optimització de la tècnica. A més, ara hi ha escaladors amb aquest perfil específic que han situat els actuals rècords en una xifra que hauria semblat inassolible fins fa poc.
Actualment, aquests són els rècords mundials:
• Masculí: 4.64 segons, establert per Sam Watson (Estats Units) a la Copa del Món IFSC a Bali el 3 de maig de 2025.
• Femení: 6.03 segons, establert per Aleksandra Miroslaw (Polònia) al Campionat Mundial IFSC a Seül el 24 de setembre de 2025.
Pel que fa a Espanya, aquests són els actuals millors temps:
• Masculí: 5.01 segons, aconseguit per Erik Noya el 2024 a la Copa del Món IFSC (Chamonix).
• Femení: 6.86 segons, aconseguit per Leslie Romero el març de 2025 durant la Copa del Món IFSC (Chamonix).
Atletes internacionals a Alcobendas
L’espectacularitat sobre el mur de 15 metres de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 està assegurada gràcies a la presència de referents internacionals com Jianguo Long, Aleksandra Miroslaw (posseïdora de l’actual rècord del món), Samuel Watson (posseïdor de l’actual rècord del món) o Yafei Zhou. Les seves participacions garanteixen el màxim nivell competitiu.
Pel que fa a l’equip nacional, el que més suport tindrà a les graderies, també tindrà protagonisme a Alcobendas amb la participació dels nostres escaladors de rècord, Leslie Romero i Erik Noya, a més d’altres candidats com Carla Martínez i Miguel Gómez. Cada vegada més, aquesta modalitat s’està expandint i la presència d’aquestes figures, tant nacionals com internacionals, segurament inspirarà més d’un i una entre el públic.
On veure la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 per TV
Les semifinals i finals de la disciplina de velocitat, i també les de búlder, es podran seguir en streaming a través d’Eurosport a HBO Max.
Recordem que la competició es desenvoluparà a l’esplanada del Poliesportiu José Caballero d’Alcobendas, que durant quatre jornades acollirà tant el programa esportiu com les activitats paral·leles previstes dins del village de l’esdeveniment. La velocitat es presenta com un dels grans atractius per al públic, tot i que no serà l’únic al·licient per viure quatre dies inoblidables, plens d’emoció i experiències.
