Girona s'adhereix al Mes Internacional del Comerç Just per promoure un consum conscient i sostenible
Les biblioteques gironines habilitaran espais temàtics sobre comerç just i consum responsable durant tot el mes de maig per sensibilitzar la ciutadania.
Girona se sumarà un any més aquest maig al Mes Internacional del Comerç Just, una campanya impulsada per LaCoordi - Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques que vol promoure un model econòmic més respectuós amb les persones i amb el planeta. Sota el lema “I tu, què tries?”, la 27a edició posa el focus en les vulneracions de drets humans que s’amaguen al llarg de la cadena de producció de la indústria tèxtil i convida la ciutadania a reflexionar sobre l’impacte real de les seves decisions de consum. A Girona, la campanya es traduirà sobretot en accions de sensibilització a biblioteques i centres educatius.
Durant tot el mes de maig, les biblioteques Antònia Adroher, Just M. Casero i Salvador Allende habilitaran espais de lectura temàtics dedicats al comerç just i al consum responsable, amb recursos per aprofundir en qüestions com el consum conscient, la justícia global, els drets laborals i l’impacte ambiental del sector tèxtil. Paral·lelament, els centres educatius de la ciutat també estan cridats a implicar-se en la campanya per fomentar entre infants i joves una mirada crítica sobre els hàbits de consum. En aquesta edició hi participa l’escola FEDAC Pont Major.
La regidora d’Igualtat i Justícia Social i Cooperació, Amy Sabaly, ha subratllat que “els centres educatius i les biblioteques de la ciutat seran espais on la ciutadania podrà entendre que el consum conscient és també una eina de justícia global” i ha defensat que “educar i sensibilitzar sobre aquestes qüestions és fonamental per crear una societat crítica i compromesa amb els drets humans i el medi ambient”. El manifest d’enguany alerta que darrere de moltes peces de roba de baix cost hi ha realitats com l’explotació laboral, els salaris indignes, la precarietat femenina i greus impactes ambientals derivats de la producció massiva. També recorda que la indústria tèxtil és una de les més contaminants del planeta, tant per l’elevat consum d’aigua com per la generació de residus i emissions contaminants.
La campanya reivindica alternatives com la moda sostenible, la reutilització i la reducció del consum compulsiu de roba. A Catalunya, el Mes Internacional del Comerç Just mobilitza centenars de municipis, entitats, universitats, comerços i institucions per visibilitzar que hi ha altres formes de produir i consumir. En el cas de Girona, aquesta adhesió s’emmarca també en el programa municipal “Girona Educa per a la Justícia Global (2024-2027)”, que treballa per formar una ciutadania més crítica i conscient de les desigualtats globals.
