Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sant Jordirecomanacions Sant Jordienderroc bloc Ferran Puigterrasses GironaPremis Generalitat GironaFòrum Industrial UdG
instagramlinkedin

La Nevateria, d’una cafeteria d’Olot a un obrador artesà

El distintiu Solete de la Guia Repsol reconeix la qualitat i autenticitat del negoci, que ha crescut i professionalitzat sense perdre el vincle amb els seus orígens

L'equip de La Nevateria, a Olot. / Arnau Rodríguez

Redacció

Girona

Fa divuit anys, La Nevateria va començar a Olot gairebé com una resposta a l’adversitat. El projecte impulsat per Marta Reyes va néixer en un moment de desocupació i, amb el temps, ha evolucionat des d’una petita cafeteria al centre de la ciutat fins a convertir-se en un obrador tecnificat i en una marca de referència dins el sector artesanal.

Aquesta trajectòria explica bona part de la seva identitat: una aposta per créixer sense renunciar als orígens i amb la voluntat de mantenir l’ofici al centre de tot. Avui, La Nevateria combina dues ànimes complementàries. D’una banda, la cafeteria d’Olot, concebuda com un espai d’experiència i de contacte directe amb el client. De l’altra, La Nevateria Pro, la divisió professional que proveeix restauradors, càterings i altres negocis amb producte artesà elaborat al seu propi obrador.

Els salats de La Nevateria. / Arnau Rodríguez

A la cafeteria, tot està pensat perquè el client hi trobi alguna cosa més que un cafè o un esmorzar. L’establiment s’ha dissenyat com una mena de refugi, un espai on aturar-se i desconnectar de la rutina. La barra correguda, sense taules individuals, afavoreix que ningú no se senti sol i convida a una certa connexió entre les persones. La il·luminació, la disposició del producte i el conjunt de l’ambient reforcen aquesta idea de “showroom” de l’obrador: el que s’hi veu és també una manera d’entendre l’artesania.

Producció i venda a tercers

Arran de la pandèmia, La Nevateria va reforçar la seva estructura d’obrador i va pivotar cap a un model en què la producció per a tercers ha guanyat pes. Actualment, el 70% de la producció es destina a restauració i a clients professionals.

El canvi no va ser improvisat. Segons explica la fundadora, quan va obrir la primera cafeteria es va trobar amb dificultats per accedir a productes amb el nivell de qualitat que volia oferir. Això la va portar a formar-se per elaborar ella mateixa pastes, brioixeria i pa per als entrepans. Amb el creixement de l’obrador i el trasllat fora del centre d’Olot per ampliar la producció, va detectar que altres cafeteries i restaurants compartien la mateixa necessitat. Allà va veure una oportunitat: convertir aquella exigència pròpia en una sortida professional per a tercers.

Treballadors preparant la massa de La Nevateria. / Arnau Rodríguez

És en aquest punt on La Nevateria ha trobat un espai de mercat singular. L’empresa treballa amb un producte cent per cent artesà, però incorpora tecnologia d’ultracongelació per preservar la qualitat organolèptica durant la distribució. Aquest equilibri entre artesania i tecnologia li permet arribar a diferents clients sense desvirtuar el producte. La seva xarxa inclou restaurants, empreses de càtering i pastisseries que adquireixen masses o producte acabat, i fins i tot ha aconseguit exportar a mercats llunyans com Irlanda.

Solete Repsol

Aquest recorregut ha tingut també reconeixement extern. El distintiu Solete de la Guia Repsol situa La Nevateria entre aquells establiments que destaquen per la seva autenticitat i qualitat, sovint al marge dels circuits més convencionals. Una distinció que reconeix la seva manera d’entendre l’ofici: créixer, professionalitzar-se i obrir mercat sense perdre el vincle amb l’origen.

Mapa de ubicación de La Nevateria - Espai Obrador.

Dibosch, un aliat imprescindible

Dibosch és un dels aliats que contribueixen a mantenir l’experiència del restaurant al nivell d’exigència que busca. Com a proveïdor especialitzat en productes d’higiene i solucions per a la restauració, ajuda a garantir uns estàndards alts de neteja i seguretat. Això fa possible que els clients gaudeixin d’un entorn agradable i cuidat, mentre l’equip pot centrar-se plenament en la seva feina: cuinar el territori amb respecte, sensibilitat i autenticitat.

Mapa de la ubicación de Dibosch.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents