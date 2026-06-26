Quatre restaurants on menjar un bon arròs aquest estiu
Aquests locals aposten pel producte de proximitat a l'hora de reinterpretar aquest plat clàssic de la cuina mediterrània
L’estiu és una de les millors èpoques per gaudir d’un bon arròs, ja sigui davant del mar, en un poble de l’interior o en un entorn de muntanya. A les comarques gironines, aquest plat pren formes molt diverses: arrossos mariners amb gamba i sèpia, receptes a la cassola, propostes amb producte de temporada o elaboracions més creatives que parteixen de la tradició.
Descobreix quatre restaurants gironins, cadascun amb el seu estil, que comparteixen una aposta pel producte de proximitat, els sabors del territori i una cuina pensada per menjar amb calma, compartir taula i descobrir, plat a plat, diferents maneres d’entendre aquest clàssic de la gastronomia mediterrània.
Casa Teva: la Costa Brava servida davant del mar (Sant Feliu de Guíxols)
Situat davant mateix de la platja de Sant Feliu de Guíxols, Casa Teva és un restaurant que neix de l’estima pel producte i el territori. La seva cuina combina tradició i sensibilitat contemporània, sempre amb el producte com a protagonista, i amb una proposta gastronòmica basada en la temporada i la proximitat.
Cada plat busca respectar l’essència dels ingredients, treballar-los amb cura i posar en valor els sabors propis de cada producte, sense artificis innecessaris. El resultat és una cuina honesta, mediterrània i arrelada a l’entorn, pensada per gaudir del moment i del paisatge.
Entre les especialitats de la casa destaquen els arrossos, una de les propostes més representatives del restaurant. Utilitzen la varietat Carnaroli i un dels arrossos més emblemàtics és l’arròs de gamba de Palamós amb sèpia, un plat que recull tota l’essència del Mediterrani i que s’ha convertit en un dels preferits dels seus clients.
És una elaboració que resumeix molt bé la filosofia de Casa Teva: bon producte, sabor intens i respecte per la tradició marinera.
Casa Teva vol que cada visita sigui una invitació a descobrir la riquesa gastronòmica de la Costa Brava, gaudint d’una cuina honesta, arrelada al territori.
La seva proposta convida a asseure’s sense pressa, compartir taula i deixar-se portar pels sabors de proximitat, en un entorn que reforça el vincle entre la cuina, el paisatge i el Mediterrani.
Sidral, profundament arrelat al territori (Platja d’Aro)
Els arrossos s'han convertit en una de les grans especialitats de Sidral Platja d'Aro, des de la seva inauguració fa uns mesos. Un establiment de la família fructícola Mooma, sempre profundament vinculada al territori i amb una filosofia que es reflecteix també en una carta on el producte de proximitat és el gran protagonista.
Cal tenir en compte que els seus camps de pomeres i productes de temporada estan situats al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i comparteixen paisatge amb els arrossars de Pals, una de les produccions agrícoles més emblemàtiques de l'Empordà. Aquesta proximitat amb la cultura de l'arròs ha inspirat una proposta gastronòmica que ret homenatge a les receptes més representatives del territori i altres de més agosarades.
Seguint la filosofia de sostenibilitat i quilòmetre zero que caracteritza el grup, Sidral Platja d'Aro treballa amb proveïdors locals per seleccionar carns, peixos, marisc i verdures de la màxima qualitat. El resultat és una oferta d'arrossos que combina tradició i creativitat, sempre amb el sabor i l'autenticitat com a principals objectius.
Entre les opcions més destacades hi trobem l'arròs a la cassola elaborat seguint la recepta empordanesa, l'arròs negre amb sípia, llagostins i allioli suau, o l'arròs de salsitxes, sípies i escamarlans. La carta també inclou propostes com l'arròs de verduretes de temporada, l'arròs de bacallà i botifarra negra, l'arròs de peix de llotja acabat a la brasa o l'arròs melós amb carpaccio de gamba vermella. Difícil escollir, impossible no encertar.
Una varietat de receptes pensada per satisfer paladars exigents i que té en comú l'aposta pels productes de qualitat, els sabors locals i una manera d'entendre la gastronomia estretament lligada al paisatge i als productors del territori. Una proposta que permet descobrir l'Empordà a través d'uns dels seus plats més universals.
Can Lladó, tradició, passió i autenticitat amb 60 anys d’història (Viladesens)
Can Lladó és un restaurant clàssic, tradicional i respectuós amb el producte. Amb més de seixanta anys de servei, continua oferint als clients un tracte proper i familiar, fidel a una manera de fer honesta i arrelada al territori. Destaquen especialment les seves patates de Viladasens, creades per la iaia Montserrat fa més de cinquanta anys i convertides en una de les receptes més emblemàtiques de la casa.
Situat a Viladasens, un poble tranquil i de pagès del Gironès, amb poc més de dues-centes persones, el restaurant manté un fort vincle amb el seu entorn. Granges de porcs, xais i vaques, camps de cereals i la reconeguda tomata de Viladasens formen part d’un paisatge que també es reflecteix a la seva cuina.
A la carta s’hi troba el xai de Viladasens de raça ripollesa, un producte molt cuidat i de proximitat que representa la tradició ramadera de la zona. També, durant la temporada d’estiu, hi ha les tomates de Viladasens, molt apreciades a la comarca pel seu gust autèntic i la seva qualitat.
Però menció especial mereix l’arròs a la cassola, un plat fet amb amor, temps i ofici. El sofregit de ceba de Figueres cou durant llargues hores a foc lent, com abans es feia, i es combina amb un fumet intens de peix i caps de gambes. És un arròs mixt amb costelló de porc, salsitxes, gamba blanca de Palamós i musclo del Delta de l’Ebre, preparat amb la mà experta d’en Jordi, que fa vint anys que cuina. Es pot trobar els dimecres i dijous al menú del dia.
Es recomana reservar taula. Can Lladó té un ambient familiar i agradable que de ben segur no decepcionarà.
La Quinta Justa, equilibri entre tradició i modernitat (Olot)
Al cor d’Olot, en un edifici d’estil modernista que conserva l’elegància de les seves motllures i la combina amb una decoració contemporània, hi trobem La Quinta Justa. El seu nom, que evoca la consonància perfecta, defineix també la filosofia d’aquest restaurant: l’equilibri entre tradició i modernitat, entre territori i creativitat, entre producte i emoció.
«Una melodia de sabors d’Olot i la Garrotxa» és la frase que millor descriu l’experiència gastronòmica que s’hi viu. Amb cinc espais amplis i lluminosos i una agradable terrassa, La Quinta Justa s’ha convertit en un referent per a aquells que busquen una cuina honesta, arrelada al paisatge i elaborada amb productes de proximitat.
Membre del col·lectiu Cuina Volcànica i ferm defensor de la feina dels productors de la Garrotxa. La seva cuina és una reinterpretació respectuosa de la tradició catalana, amb influències mediterrànies i una aposta decidida pels ingredients de temporada i del territori.
La proposta gastronòmica de La Quinta Justa es caracteritza per una cuina saborosa i reconeixible, amb plats que reivindiquen receptes de sempre i productes emblemàtics de la comarca. Entre les elaboracions més apreciades pels clients destaca, sens dubte, l’arròs de ceps i peus de porc.
Més que un simple arròs, és una declaració d’intencions. Elaborat amb arròs de Pals, un fons cuinat lentament i la intensitat aromàtica dels ceps combinada amb la melositat dels peus de porc, aquest plat resumeix l’essència de la cuina catalana de muntanya. Profund, elegant i ple de matisos, és un homenatge als sabors de tardor i a aquelles receptes que formen part de la memòria gastronòmica del país.
A La Quinta Justa, l’arròs no és només un plat; és una manera d’entendre la cuina. Una cuina que respecta el producte, que posa en valor els petits productors i que defensa el patrimoni culinari de la Garrotxa amb sensibilitat i autenticitat.
Perquè a La Quinta Justa res no es fa per casualitat. Cada recepta és una sentència. Cada ingredient, una prova superada. I cada àpat, un homenatge sincer a la cuina ben feta, amb el cor i amb seny.
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