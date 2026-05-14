Com evitar les filtracions d’aigua en un habitatge
El mal estat de les cobertes i façanes poden provocar-les
Les filtracions d’aigua en un habitatge són un problema força habitual que pot aparèixer tant en edificis antics com en construccions més recents. Sovint comencen amb petits senyals, com una taca fosca a la paret, pintura que s’infla, una olor persistent d’humitat o gotes d’aigua en una finestra. Tot i que al principi poden semblar problemes menors, si no s’actua a temps poden acabar provocant desperfectes importants en parets, sostres, paviments, instal·lacions i fins i tot en l’estructura de l’edifici.
Causes i remeis
És molt important conèixer les causes més freqüents de les filtracions, saber com prevenir-les i aplicar els remeis més adequats segons el tipus d’humitat. No totes les humitats tenen el mateix origen, i per tant no totes es poden solucionar de la mateixa manera. Abans de pintar una paret o tapar una esquerda, cal esbrinar d’on ve l’aigua i per què s’està produint el problema.
Una de les causes més habituals de les filtracions és el mal estat de la coberta o la teulada. Les teules trencades, les juntes deteriorades, les esquerdes en terrasses o els desguassos embossats poden permetre que l’aigua de la pluja entri a l’interior de l’habitatge. Per evitar-ho, és recomanable revisar periòdicament la teulada, especialment després d’episodis de pluja intensa, vent fort o tempestes. També cal netejar canalons i baixants, ja que les fulles, la brutícia o altres restes poden impedir que l’aigua circuli correctament.
Les terrasses i balcons també són punts delicats. Amb el pas del temps, els materials impermeabilitzants poden perdre eficàcia i aparèixer petites fissures al paviment o a les juntes. En aquests casos, és convenient aplicar productes impermeabilitzants, membranes líquides, làmines especials o morters adequats per impedir que l’aigua penetri. També és important assegurar-se que la terrassa té una bona pendent cap als desguassos, perquè l’aigua no quedi estancada.
Una altra zona que cal controlar són les façanes. Les esquerdes, els revestiments malmesos o les juntes obertes poden facilitar l’entrada d’aigua quan plou. Per prevenir aquest problema, és recomanable reparar les fissures tan aviat com apareguin i aplicar pintures o revestiments impermeables però transpirables. Aquests materials impedeixen l’entrada de l’aigua de pluja, però alhora permeten que el vapor d’aigua interior pugui sortir, evitant que la humitat quedi atrapada dins dels murs.
Les finestres i portes exteriors també poden ser una font de filtracions. Si les juntes de silicona estan deteriorades, si els marcs no estan ben ajustats o si hi ha petites separacions entre la finestra i la paret, l’aigua pot entrar fàcilment. En aquests casos, una solució senzilla pot ser renovar el segellat amb silicona especial per a exteriors o massilla impermeable. També és convenient comprovar que els marcs no estiguin deformats i que els sistemes de drenatge de les finestres funcionin correctament.
A més de les filtracions procedents de l’exterior, també poden aparèixer humitats per avaries internes. Una canonada trencada, una fuita en una aixeta, una junta defectuosa o un problema en el sistema de calefacció poden provocar taques d’humitat en parets, sostres o terres. Aquest tipus d’humitat sovint es detecta perquè la taca augmenta amb el temps, encara que no plogui. En aquests casos, el més important és localitzar la fuita i reparar-la abans de fer qualsevol tractament estètic.
