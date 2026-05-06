Compte: Retiren aquest producte infantil per la presència d’al·lèrgens no declarats
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris demana que no s’utilitzi un lot d’aquesta fragància per a nadons i que es retorni al punt de compra
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat la retirada d’un lot de la colònia Suavinex Baby Cologne Memories després de detectar-hi tres al·lèrgens en una concentració superior a la permesa sense que apareguessin indicats a l’etiqueta.
Els components detectats són limonene, linalool i geraniol, substàncies que poden provocar reaccions en persones sensibles. El problema és especialment rellevant perquè es tracta d’un producte destinat a població infantil, amb una pell més delicada i vulnerable.
La normativa europea obliga a declarar determinats al·lèrgens en l’etiquetatge quan superen una concentració concreta. Si aquesta informació no apareix, les famílies no poden saber si el producte és adequat per a infants amb sensibilitat o risc d’al·lèrgia.
Què han de fer les famílies
Les persones que tinguin aquest lot a casa no l’han de fer servir. La recomanació és portar-lo al punt de compra perquè se’n pugui gestionar la devolució.
Els establiments que encara el tinguin a la venda també l’han de retirar i posar-se en contacte amb l’empresa responsable.
Més enllà d’aquest cas concret, alguns especialistes recorden que les colònies per a nadons no són imprescindibles. Aquest tipus de productes poden contenir fragàncies i alcohol que, en pells molt fines i sensibles, poden provocar irritacions, vermellors, dermatitis, sequedat o molèsties respiratòries.
Per cuidar la pell d’un nadó, sovint n’hi ha prou amb productes suaus, banys adequats i cremes hidratants hipoal·lergògenes quan calgui.
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- Influenciadors de Girona denunciats per incitar a la violència contra 'moros' a les xarxes socials
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- La vaga dels treballadors de la neteja a Girona posa el contracte de Girona+Neta en el punt de mira