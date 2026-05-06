Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vaga escombraries Gironainfluencers GironaBanderes Blaves Costa Bravavirus creuerTemps de FlorsGirona FCSpar Girona
instagramlinkedin

Compte: Retiren aquest producte infantil per la presència d’al·lèrgens no declarats

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris demana que no s’utilitzi un lot d’aquesta fragància per a nadons i que es retorni al punt de compra

Compte: Retiren aquest producte infantil per la presència d’al·lèrgens no declarats

Compte: Retiren aquest producte infantil per la presència d’al·lèrgens no declarats / CC0

Bruna Segura

Girona

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat la retirada d’un lot de la colònia Suavinex Baby Cologne Memories després de detectar-hi tres al·lèrgens en una concentració superior a la permesa sense que apareguessin indicats a l’etiqueta.

Els components detectats són limonene, linalool i geraniol, substàncies que poden provocar reaccions en persones sensibles. El problema és especialment rellevant perquè es tracta d’un producte destinat a població infantil, amb una pell més delicada i vulnerable.

La normativa europea obliga a declarar determinats al·lèrgens en l’etiquetatge quan superen una concentració concreta. Si aquesta informació no apareix, les famílies no poden saber si el producte és adequat per a infants amb sensibilitat o risc d’al·lèrgia.

Què han de fer les famílies

Les persones que tinguin aquest lot a casa no l’han de fer servir. La recomanació és portar-lo al punt de compra perquè se’n pugui gestionar la devolució.

Els establiments que encara el tinguin a la venda també l’han de retirar i posar-se en contacte amb l’empresa responsable.

Més enllà d’aquest cas concret, alguns especialistes recorden que les colònies per a nadons no són imprescindibles. Aquest tipus de productes poden contenir fragàncies i alcohol que, en pells molt fines i sensibles, poden provocar irritacions, vermellors, dermatitis, sequedat o molèsties respiratòries.

Notícies relacionades

Per cuidar la pell d’un nadó, sovint n’hi ha prou amb productes suaus, banys adequats i cremes hidratants hipoal·lergògenes quan calgui.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
  2. Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
  3. Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
  4. Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
  5. El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
  6. Influenciadors de Girona denunciats per incitar a la violència contra 'moros' a les xarxes socials
  7. Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
  8. La vaga dels treballadors de la neteja a Girona posa el contracte de Girona+Neta en el punt de mira

Compte: Retiren aquest producte infantil per la presència d’al·lèrgens no declarats

Compte: Retiren aquest producte infantil per la presència d’al·lèrgens no declarats

De Sant Feliu de Guíxols a l'exili: Girona enceta l’Any Josep Irla

De Sant Feliu de Guíxols a l'exili: Girona enceta l’Any Josep Irla

Will Stone, entrenador personal: «Aquests són els 10 pitjors aliments que pots ingerir per perdre pes»

Will Stone, entrenador personal: «Aquests són els 10 pitjors aliments que pots ingerir per perdre pes»

Antoni Clapés i Blanca Llum Vidal, al Vers l'Estany de Banyoles

Antoni Clapés i Blanca Llum Vidal, al Vers l'Estany de Banyoles

El cas d'hantavirus al Berguedà: l'únic precedent recent de la malaltia a Catalunya

El cas d'hantavirus al Berguedà: l'únic precedent recent de la malaltia a Catalunya

El Parlament acull la presentació del llibre "Salvador Sunyer. Temps polítics (1977-1991)"

El Parlament acull la presentació del llibre "Salvador Sunyer. Temps polítics (1977-1991)"

Palafrugell retira el requisit del català del contracte de socorrisme després de quedar-se sense ofertes

Palafrugell retira el requisit del català del contracte de socorrisme després de quedar-se sense ofertes

El Servei Municipal d’Ocupació de Girona, acreditat com a Punt d’Informació Professional

El Servei Municipal d’Ocupació de Girona, acreditat com a Punt d’Informació Professional
Tracking Pixel Contents