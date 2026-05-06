Un operatiu policial en un bar de Santa Coloma de Farners acaba amb 24 persones identificades i cinc actes per tinença de drogues

Les persones identificades acumulaven 38 antecedents i en el dispositiu hi van participar Policia Local, Mossos d’Esquadra i Policia Nacional

Un moment del dispositiu policial a Santa Coloma de Farners. / Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Eva Batlle

Santa Coloma de Farners

Un operatiu policial conjunt en un bar de Santa Coloma de Farners va acabar la matinada de divendres 1 de maig amb 24 persones identificades. Segons la informació facilitada per l’Ajuntament, les persones identificades acumulaven un total de 38 antecedents. Durant la intervenció també es van aixecar cinc actes per tinença de substàncies estupefaents.

El dispositiu va comptar amb la participació de la Policia Local, els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional, i va ser coordinat per la Regidoria de Governació. L’actuació tenia com a objectiu controlar possibles delictes contra la salut pública, la tinença d’armes i la falsedat documental, així com conductes incíviques relacionades amb el descans veïnal i la convivència entorn dels locals d’oci. Segons els Mossos d'Esquadra, l'operatiu es va fer en un bar del carrer Sant Sebastià i també es va comprovar documentació i llicències del local.

El pla Kanpai, liderat pels Mossos i desplegat amb suport d’altres cossos, s’està activant de manera periòdica en municipis amb problemàtica de delinqüència reiterada i en zones d’oci o establiments sota el radar policial, amb una combinació de controls d’identitat, inspeccions i denúncies administratives.

L’alcalde de Santa Coloma de Farners, Pep Prat, ha defensat en un comunicat la continuïtat d’aquest tipus d’intervencions. “Aquest tipus de dispositius conjunts són una eina fonamental per garantir la seguretat i la convivència a Santa Coloma de Farners. La coordinació entre els diferents cossos policials i la Regidoria de Governació permet actuar de manera eficient davant conductes que alteren el descans veïnal i la tranquil·litat als entorns d’oci. Continuarem treballant en aquesta línia de prevenció i col·laboració per assegurar un municipi més segur per a tothom”, ha manifestat.

L’Ajuntament assenyala que aquesta no és una actuació aïllada. El passat novembre ja es va dur a terme una primera intervenció conjunta, que va acabar amb 31 persones identificades, tres denúncies per tinença de substàncies estupefaents i dues per tinença d’armes blanques. En aquell dispositiu també es van fer cinc citacions per estrangeria i una detenció per un presumpte delicte de falsificació de documents.

