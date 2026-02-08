La morositat que no es veia: com el BCP d’Experian està transformant la gestió de les comunitats de veïns a Espanya
Parlem amb José María Mata, d’Experian Espanya, coneixedor de l’evolució del sector i testimoni directe de l’impacte real d’aquest servei
El naixement del primer fitxer que fa visible al sistema financer la morositat a les finques de veïns està transformant la gestió dels edificis a Espanya.
Durant anys, els impagaments a les comunitats han limitat la capacitat de mantenir ascensors, obrir piscines, afrontar obres i sostenir la convivència entre veïns. Avui, un nou servei d’Experian —Badexcug Comunitats de Propietaris (BCP)— està reconfigurant aquest escenari.
Per comprendre aquest canvi, entrevistem José María Mata, d’Experian Espanya, coneixedor de l’evolució del sector i testimoni directe de l’impacte que el BCP està tenint en la gestió real de les comunitats.
Què és el BCP i què aporta a les comunitats? Com explicaries el BCP de manera senzilla?
El BCP és el primer fitxer a Espanya que permet que els deutes comunitaris siguin visibles per als bancs, entitats financeres, asseguradores, operadores de telecomunicacions i empreses de serveis. Fins ara, la morositat, que supera els 1.600 milions d’euros, segons el Consell General d’Administradors de Finques d’Espanya (CGCAFE), quedava oculta i sense conseqüències fora del mateix edifici.
El BCP és un servei que arriba per aportar transparència, reforça la responsabilitat de pagament i protegeix els veïns complidors. És una eina legal i regulada, desenvolupada per Experian i avalada pel Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques d’Espanya, així com pels Col·legis d’Administradors de Finques territorials d’arreu del país.
Què va fer imprescindible la creació del BCP? Per què sorgeix ara aquesta eina?
Les comunitats espanyoles fa anys que arrosseguen de manera insostenible un problema estructural: més de 1.600 milions d’euros en deute, ascensors que no es reparen, goteres sense arreglar, piscines tancades i derrames que recauen injustament sempre sobre els mateixos veïns. Però el més preocupant era la invisibilitat d’aquest deute: el sistema financer no el podia identificar, i el BCP va néixer per fer-lo visible, ajudar l’administrador a posar ordre i protegir així les comunitats de veïns.
Què passa quan un veí que no paga la seva quota entra al BCP?
El seu deute deixa de ser invisible i la publicació al buró genera dos efectes immediats. D’una banda, el BCP permet que bancs i entitats financeres coneguin el comportament real de pagament d’un ciutadà, facilitant decisions més justes i responsables sobre si concedir o no un crèdit. I, d’altra banda, constatem que existeix un efecte de recobrament indirecte, ja que molts deutors paguen només en rebre l’avís previ legal, fins i tot abans de ser inclosos al fitxer.
Allò que abans era un procés lent i frustrant ara es pot resoldre en qüestió de dies. Per a les comunitats és un alleujament enorme: menys tensions, menys deute i menys desgast.
Què passa amb els costos del procés? I quin és el paper del primer enviament, el “Requeriment Previ de Pagament (RPP)”?
El registre del deute té un cost, que assumeix la comunitat a través de l’administrador, però en la majoria dels casos la comunitat el pot repercutir al deutor, igual que altres despeses de recobrament. Com comentava abans, el Requeriment Previ de Pagament (RPP) o primer avís previ legal és clau, perquè es tracta del primer avís formal que s’envia al deutor.
A més, en algunes circumstàncies pot servir com a MASC, un requisit legal per intentar resoldre el conflicte abans d’acudir als tribunals, ja que es tracta d’una comunicació fefaent. El RPP aporta prova i seguretat jurídica. Això permet que l’administrador actuï amb ple suport legal i que la comunitat eviti litigis llargs, podent recuperar el deute i guanyar liquiditat més ràpidament.
Com ha estat la resposta que perceben els administradors després de donar-se d’alta al servei BCP?
Excel·lent. Per exemple, un administrador ens explicava que un veí amb 10 mesos d’impagament va liquidar el deute en 48 hores després de rebre l’avís.
Per als administradors, és una eina segura i fàcil d’utilitzar. No oblidem que Badexcug rep més de 27 milions de consultes mensuals, i això vol dir que la majoria d’empreses poden arribar a tenir visibilitat sobre el deute i prendre decisions de risc basades en aquesta situació d’impagament. A més, per a les comunitats, es tracta indubtablement d’una garantia de seguretat i estabilitat de cara al futur.
Finalment… si hi ha diversos propietaris, el deute afecta a tots?
Sí, són responsables solidaris.
Es poden registrar deutes de fins a cinc anys enrere?
Sí, sempre que estiguin documentats i no prescrits.
El BCP substitueix el procés judicial?
No, el complementa.
Es poden incloure propietaris estrangers?
Sí, sempre que tinguin propietat a Espanya.
És suficient un punt genèric a la Junta de la Comunitat?
Es recomana un punt específic que autoritzi l’adhesió al BCP.
Per tancar l’entrevista, què li diries a un lector que estigui patint els impagaments d’algun veí i es plantegi comentar al seu administrador de finques l’existència del BCP?
Que no ho dubti i tiri endavant, perquè garanteix justícia, liquiditat i convivència a les comunitats de veïns. Evita que uns pocs, que incompleixen les seves obligacions de pagament, perjudiquin la resta i retorna l’estabilitat a les comunitats.
Més informació sobre el BCP, Badexcug Comunitats de Propietaris d’Experian a: BCP, Badexcug Comunitats de Propietaris – Portal d’Informació d’Experian.
