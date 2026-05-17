Successos
Mor assassinat un home a Barcelona després de rebre uns quants trets al cap
Els Mossos investiguen com a venjança aquest nou crim al districte de Sants-Montjuïc a plena llum del dia i en una zona molt freqüentada.
Germán González
Nou assassinat amb arma de foc a Barcelona aquest dissabte a la tarda a la via pública. Un home va morir després de rebre diversos trets per l’esquena mentre caminava pel carrer Mineria de la Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc. Segons ha pogut saber aquest diari, la víctima, de 43 anys i nacionalitat espanyola, va morir gairebé a l’acte a conseqüència de les ferides de bala, que l’han afectat principalment del cap i de l’esquena.
Cap a les 19.20, diversos testimonis van alertar els Mossos d’Esquadra que hi havia un ferit per arma de foc al carrer. Una patrulla es va desplaçar cap al lloc però no va poder fer res per salvar-li la vida, malgrat que van mirar de reanimar-lo.
Els veïns van explicar que van sentir mitja dotzena de trets, que en un inici van confondre amb petards. Més tard van arribar cinc ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques al lloc del crim, que només van poder certificar la mort, així com agents de la policia científica que es van encarregar de buscar indicis, com els casquets de bala, a més d’interrogar els testimonis. També hi havia patrulles de la Guàrdia Urbana de Barcelona. A més, hi va acudir la comitiva judicial, que va ordenar l’aixecament del cadàver.
La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) s’ha fet càrrec de les indagacions, que estan sota secret de les actuacions. Els agents també han iniciat la recerca del sospitós, que es va acostar a la víctima per l’esquena i va obrir foc, segons diverses fonts presencials en el moment del crim.
Una de les hipòtesis és que es tractaria d’una venjança relacionada amb el narcotràfic, ja que la manera d’atacar la víctima seria pròpia d’una execució. A més, tindria antecedents per narcotràfic, segons fonts policials.
El pistoler hauria obert foc per l’esquena i molt a prop de la víctima. Després s’hauria escapat caminant cap a la zona de la Gran Via pel carrer de la Química, segons van explicar diversos testimonis. No obstant, la investigació continua oberta per mirar d’esbrinar les causes d’aquest nou crim a Barcelona.
Un altre tiroteig a prop
Fa tres setmanes, i també al districte de Sants-Montjuïc molt a prop d’on han matat aquest home, es va produir un tiroteig. Un home va resultar ferit després de rebre cinc trets quan sortia d’un supermercat entre els carrers Sugranyes i de Casteràs. Un sospitós, que vestia de negre, l’esperava a davant i quan va sortir va obrir foc. Posteriorment es va escapar en patinet, segons van indicar diversos testimonis.
La investigació policial apunta al fet que aquest tiroteig es tractaria d’una venjança entre grups de dominicans que es dedicarien al narcotràfic, d’acord amb la informació que ha pogut aplegar aquest diari. La víctima encara està ingressada a l’hospital per la gravetat de les ferides, que el van afectar del tors i de les cames.
El 14 d’abril també va ser tirotejat al passeig del Taulat Krsto Vujic, membre del clan montenegrí dels Skaljar, que estava en cerca i captura pel Tribunal Superior de Podgorica per narcotràfic. Va morir al cap de cinc dies a l’hospital. Els botxins van ser sicaris del clan rival, els Kavac.
