Successos
Detingut un home que va intentar robar a dos pisos de l’Hospitalet mentre els seus ocupants dormien
El sospitós, de 35 anys, va accedir a dos psios contigus escalant la façana i va ser interceptat pels Mossos després d’una persecució a peu pels carrers
Detingut a l’Hospitalet un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d’or a dones d’edat avançada
El Periódico
Un home de 35 anys va ser detingut el 16 de juliol a l’Hospitalet de Llobregat com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força després que, presumptament, intentés accedir a dos pisos contigus del carrer Montseny durant la matinada. Els Mossos d’Esquadra el van arrestar després d’una persecució a peu.
Els fets van tenir lloc al voltant de les dues de la matinada, quan una veïna va trucar al telèfon d’emergències 112 per alertar que un home havia entrat al seu domicili a través d’una finestra i que, al ser descobert, havia fugit per la terrassa. Diverses patrulles que realitzaven tasques de seguretat ciutadana es van desplaçar fins al lloc.
A l’arribar, els agents van localitzar un home que coincidia amb la descripció facilitada per la testimoni. Segons ha informat aquest dimarts la policia catalana, els agents el van veure sortir per la finestra d’un primer pis i despenjar-se per la façana. Al donar-li l’alto, el sospitós va saltar sobre el vehicle policial i va fugir a peu per diversos carrers de la zona fins que va ser interceptat i detingut a la plaça Espanyola.
La reconstrucció dels Mossos
Segons la reconstrucció realitzada pels Mossos d’Esquadra, el detingut hauria intentat accedir a dos pisos contigus escalant per la façana i entrant per lesfinestres. Sempre segons la versió policial, al primer pis una dona que es trobava al saló va sorprendre l’intrús després que hagués obert la persiana i la finestra per accedir al pis. Al veure’s descobert, l’home va mirar d’escapar per l’escala de l’edifici, però al trobar la porta tancada va fugir per la terrassa.
En el segon domicili, afegeixen els Mossos, el sospitós va arribar a entrar en una habitació on dormia una menor. La jove es va despertar a l’adonar-se de la seva presència i va començar a cridar per avisar el seu pare, cosa que va provocar que l’home abandonés immediatament el pis pel mateix punt pel qual havia accedit.
Detingut després de la persecució
La policia explica que les declaracions de les víctimes, la coincidència entre el lloc des del qual el sospitós va ser vist escapar i els pisos afectats, juntament amb els indicis recollits durant la investigació, van permetre atribuir-li els dos intents de robatori amb força. El detingut va passar posteriorment a disposició del jutjat de guàrdia de l’Hospitalet de Llobregat.
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