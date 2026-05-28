Centre Maria Gay, viure amb suport, viure amb sentit

Panoràmica del Centre Maria Gay i de la ciutat de Girona que l’envolta. / DdG

Girona

Al cor de Girona, el Centre Maria Gay ofereix una atenció integral i personalitzada, amb serveis de residència assistida, centre de dia, estades temporals i hospitalització d’atenció intermèdia. Un model d’atenció centrat en la persona que integra qualitat assistencial, innovació sociosanitària i acompanyament proper.

L’atenció es desenvolupa des d’un enfocament multidisciplinari i transversal, amb professionals de medicina, infermeria, psicologia, fisioteràpia i teràpia ocupacional que adapten cada pla d’acompanyament a les necessitats, capacitats i grau d’autonomia de cada persona. El centre està especialitzat en demències, amb abordatges orientats a preservar les capacitats, afavorir la comunicació i generar entorns segurs i respectuosos.

L’equip del centre està format per un equip multidisciplinari que treballa de manera transversal i personalitzada segons les necessitats de cada persona. / DdG

El dia a dia al Centre Maria Gay combina l’atenció assistencial amb programes terapèutics, rehabilitació i activitats que promouen l’autonomia, la participació i les relacions socials. Les propostes culturals, creatives i intergeneracionals contribueixen a mantenir vincles actius i continuar desenvolupant projectes personals amb sentit.

El centre dona una especial importància a l’acompanyament de les famílies durant el procés d’ingrés i adaptació, amb espais de suport i escolta que contribueixen a compartir experiències, generar confiança i afrontar aquesta etapa amb més tranquil·litat.

Persones residents i usuàries del centre de dia en activitats vinculades a l’hort del Centre Maria Gay. / DdG

Pertany a l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona (IRSJG), entitat sense ànim de lucre, i disposa de places públiques i serveis concertats amb el Servei Català de la Salut, entre els quals destaquen l’hospital de dia i la llarga estada sociosanitària.

Les instal·lacions ofereixen espais acollidors, amb zones exteriors, jardí i hort terapèutic que afavoreixen la convivència, les activitats comunitàries i el contacte amb l’entorn.

