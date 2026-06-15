Aprendre idiomes en grups reduïts en només quatre setmanes: per què els intensius són la millor opció a l’estiu
Cada cop més gironins opten per cursos intensius en grups reduïts per millorar idiomes i preparar exàmens durant l’estiu
DdG
Cada estiu, amb l’arribada de les vacances, creix la demanda de cursos intensius d’idiomes a Girona. Estudiants de totes les edats aprofiten aquestes setmanes per reforçar l’anglès o altres llengües, com l’alemany, amb l’objectiu de preparar exàmens oficials o millorar les seves oportunitats acadèmiques i professionals. En aquest context, centres com Girolingua han adaptat la seva oferta per respondre a aquestes necessitats i ajudar els alumnes a treure el màxim profit dels mesos d’estiu.
Amb 27 anys d’experiència, l'acadèmia d’anglès i alemany Girolingua, dirigida per Núria Farró i Mònica Gou, llicenciades en Filologia Anglogermànica, ofereix formació per a nens i nenes, joves i adults que volen millorar el seu nivell d’idioma. A més, el centre dona l'oportunitat de consolidar coneixements o preparar-se per a objectius acadèmics i professionals concrets.
Un dels punts diferencials del centre és el treball en grups reduïts, amb un màxim de nou alumnes per aula, fet que facilita una atenció més propera i un millor seguiment de l’evolució de cada estudiant. Les classes són impartides per professors qualificats i amb una àmplia experiència, alguns dels quals porten més de 16 anys treballant al centre. Combinen rigor acadèmic amb una metodologia dinàmica, especialment orientada a millorar la comprensió, l’expressió oral i la confiança a l’hora d’utilitzar l’idioma.
Durant el mes de juliol, l’acadèmia organitza cursos intensius de quatre setmanes, del 29 de juny al 23 de juliol, amb classes de dilluns a dijous, dues hores diàries. Aquests cursos estan pensats per a estudiants que volen aprofitar l’estiu per aprofundir en l’anglès o l’alemany, reforçar continguts i avançar en poc temps. A més, la matrícula és gratuïta.
El centre també ofereix cursos específics de preparació per als exàmens oficials d’anglès de Cambridge, com el First Certificate B2, Advanced C1 i Proficiency C2, especialment orientats a les convocatòries de finals de juliol. La preparació inclou simulacres d’examen i un seguiment personalitzat per ajudar l’alumne a familiaritzar-se amb l’estructura de les proves i millorar el seu rendiment.
En el cas de l’alemany, Girolingua prepara els estudiants per als exàmens del Goethe-Institut, una certificació reconeguda internacionalment que pot ser útil tant en l’àmbit acadèmic com professional.
A banda dels cursos en grup, també s’ofereixen classes particulars i classes per a empreses, presencials o en línia, adaptades a necessitats específiques. Girolingua és una opció flexible per a qui busca una formació més personalitzada i orientada a objectius concrets.
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