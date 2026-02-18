Aterra a Girona un model de repostatge basat en l’eficiència, el preu i la simplicitat: té benzineres a Olot i Cassà de la Selva
Les dues estacions de servei formen part de Plenergy, una de les cadenes amb preus més competitius amb més creixement del sud d’Europa
Jaume Puig
El preu del combustible és una de les principals preocupacions quotidianes de milers de conductors. Trobar una estació de servei amb un producte de qualitat i un preu competitiu també. Amb la l’objectiu de donar resposta a aquesta necessitat, l’any 2015 va néixer Plenergy, la marca de benzineres que l’any 2025 va obrir dues estacions de servei a Girona: una situada a Olot (carrer Ignasi Buxó i Gou, 11) i l’altre a Cassà de la Selva (a la C-65).
El creixement d’aquesta empresa és un cas destacat dins del sector. En només una dècada, l’empresa ha passat d’una única estació a una xarxa de 366. En el cas de Catalunya, a part de les dues estacions gironines, Plenergy té cinc més. La companyia celebra el seu desè aniversari, coincidint amb una fase d’expansió que té l’objectiu d’arribar a les 500 l’any 2027.
Segons expliquen, la implantació a Girona respon a criteris molt concrets: municipis amb alta mobilitat, bones connexions viàries i una demanda clara de solucions de repostatge més econòmiques. Olot i Cassà de la Selva encaixen en aquest perfil, tant per volum de trànsit com per la seva funció de nusos comarcals.
Un model que prioritza el consumidor pràctic
El concepte de Plenergy és molt senzill: estacions modernes, automatitzades, accessibles les 24 hores i amb un sistema de costos molt optimitzat que permet oferir combustibles de qualitat. Una proposta pensada per a conductors amb un perfil molt clar: persones que busquen estalvi, rapidesa i transparència, sense serveis superflus ni processos complicats.
Les dues estacions de Girona tenen servei d’aigua, vigilància les 24 hores, una màquina per omplir d’aire els pneumàtics gratuïtament i assistència personalitzada mitjançant videotrucada des del seu centre de control, i personal presencial durant bona part de l’horari diürn. Tot plegat respon a una idea clara: automatització no vol dir desatenció.
“El nostre objectiu és que repostar sigui una experiència segura, còmoda, automatitzada, de qualitat i amb el millor preu”, explica José Rodríguez de Arellano, CEO de Plenergy, que insisteix que el seu model no passa per retallar en qualitat, sinó per racionalitzar processos.
Qualitat i normativa ambiental
Plenergy destaca molt la qualitat del seu producte. La gasolina i el dièsel que venen incorporen additius recomanats pels experts del sector. L’altre pota de la marca és la sostenibilitat. Totes les seves instal·lacions compleixen el compromís de sostenibilitat i de medi ambient de la marca.
Tot i que les dues estacions gironines (Olot i Cassà de la Selva) encara no disposen de punts de recàrrega elèctrica, la companyia sí n’ha instal·lat en altres municipis catalans, com Vilafranca del Penedès, en la seva estratègia progressiva d’adaptació a la mobilitat elèctrica.
Un actor més en el mapa energètic gironí
L’arribada de Plenergy se suma a un ecosistema energètic en transformació, marcat per la pressió dels preus, la transició cap a models més sostenibles i un consumidor cada vegada més informat. En aquest escenari, la presència de noves alternatives pot contribuir a dinamitzar la competència i ampliar les opcions disponibles. Les dues estacions gironines (Olot i Cassà de la Selva, encara no disposen de punts de recàrrega elèctrica, que ja existeixen en altres municipis catalans com Vilafranca del Penedès, en la seva estratègia progressiva d’adaptació a la mobilitat elèctrica.
Les estacions de Plenergy Olot, al carrer Ignasi Buxó i Gou, i de Plenergy Cassà de la Selva, a la C-65, ja formen part del paisatge quotidià de molts gironins. I tot indica que no seran les últimes.
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Cau a la Selva la fàbrica de perfum falsificat de luxe més gran d’Europa amb 1,2 milions de productes intervinguts
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada