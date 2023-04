Família. Protecció de la infància Creixent amb arrels: la importància del vincle fraternal

Aldeas Infantiles SOS llança una campanya per reclamar i visibilitzar el dret dels germans en acolliment a créixer junts

«Trobo moltíssim a faltar viure amb el meu germà. Tot i que les coses a casa no anaven bé, almenys estàvem junts». Així arrenca l’espot de la nova campanya d’Aldeas Infantiles SOS, llançada coincidint amb la celebració del Dia dels Germans. El seu objectiu és visibilitzar la importància de l’afecte entre germans per a la recuperació emocional dels nens en acolliment, i reivindicar el dret que tenen a créixer junts. La peça audiovisual està protagonitzada per una nena de set anys que prepara una sorpresa molt especial amb confeti per rebre la visita del seu germà gran. Els dos nens viuen en acolliment, però separats. Aldeas Infantiles SOS aposta per recrear aquesta història a través dels ulls de la nena i recordar que qualsevol modalitat d’acolliment ha de prioritzar i garantir l’interès superior de la infància i el dret dels germans a mantenir-se units. «Quan els pares estan absents, els germans són essencials i poden ajudar a disminuir el trauma patit pel nen després de la separació. Compartir la mateixa família i la mateixa història fa que la relació entre germans sigui única», expliquen des de l’organització en l’informe Hermanos en acogimiento: Derecho a crecer siempre juntos, publicat amb motiu del Dia dels Germans.

Aquest any, a més a més, Aldeas Infantiles SOS ha portat a terme una acció als seus canals digitals per commemorar el Dia dels Germans i visibilitzar la importància d’aquest vincle. Diversos germans, artistes i influencers que generen contingut entorn de temes com la moda sostenible, els viatges d’aventura i la natura, l’estil de vida i l’emprenedoria han realitzat un emotiu vídeo compartit als seus perfils socials, en el qual comparteixen anècdotes i records especials que han viscut junts. Entre els creadors de contingut participants hi ha Grace i Melisa Villareal, Alex i Mikel Boisset, Mery Turiel i Mirian Pérez (també coneguda com a Honeydressing). La iniciativa també busca recaptar firmes per garantir el compliment de la llei i conscienciar sobre la importància del vincle entre germans.