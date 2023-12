El programa d’educació en valors d’Aldeas Infantiles SOS compleix 25 anys

Benestar infantil

Aldeas Infantiles SOS, en el seu compromís amb el benestar infantil, treballa per garantir el dret de tots els nens i nenes a créixer en família: en una llar on se sentin estimats, protegits i segurs. Per aconseguir-ho, l’organització acompanya les famílies que estan passant per dificultats i enforteix les seves capacitats perquè es puguin cuidar millor dels seus fills. A més a més, ofereix una nova llar als nens i nenes que no poden viure amb els seus pares, sota l’afecte i la protecció de persones de referència estables, garantint el principi de no separació de germans. Aquest acompanyament s’estén més enllà de la majoria d’edat, assegurant la plena integració dels joves en la societat. El seu programa educatiu, recolzat per accions tangibles, representa un model integral per a l’educació en valors i la formació de ciutadans responsables. Un pas crucial cap a un món on la reflexió i l’acció s’uneixen per arribar a tenir un teixit social més fort i conscient.