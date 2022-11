ElDerbi Canari: dues illes, molt orgull i una sana rivalitat

Tot i que literalment per derbi s'entén l'enfrontament entre dos equips de la mateixa ciutat, en el cas de LaLiga, per exemple, Real Betis-Sevilla FC, Reial Madrid-Atlètic de Madrid o FC Barcelona-RCD Espanyol de Barcelona, a Espanya també es consideren com a tals els partits de màxima rivalitat en què es veuen les cares equips de la mateixa comunitat autònoma. Així, com a exemples tenim el derbi basc entre Reial Societat i Athletic Club o l'asturià entre el Reial Oviedo i el Reial Sporting de Gijón, sense oblidar-nos d'un que té el component afegit d'enfrontar dues illes. Aquest és el cas d'ElDerbi Canari que protagonitzen la UD Las Palmas i el CD Tenerife.

Fins ara, s’han disputat 44 edicions d'ElDerbi Canari en les diferents divisions de LaLiga. Dues a LaLiga Santander i 40 a LaLiga SmartBank, a les quals se n'hi ha de sumar dues més en la promoció d'ascens a la categoria de plata del 1950. El Tenerife n'ha guanyat 14, Las Palmas 14 més i han empatat els altres 18 partits. D'aquesta manera, el derbi que es disputa aquest dissabte a l'Estadi Gran Canària pot servir per desequilibrar la balança cap a un costat o l'altre o, en cas d'empat, mantenir-la com està.

Això sí, aquest partit serà diferent perquè en el record hi ha els dos últims enfrontaments entre Las Palmas i el Tenerife el mes de juny passat a la semifinal del Play-off d'ascens a LaLiga Santander. Va ser qualificat com ElDerbi Canari més important de la història (va guanyar el Tenerife, que després va perdre la final contra el Girona FC), i s'hi va poder comprovar com, per sobre de la defensa dels colors, va planar un sentiment comú d'orgull canari. Com qualifiquen aquesta rivalitat els aficionats? Són capaços d'enumerar coses bones del rival? En aquest vídeo s’explora l’opinió de les dues aficions sobre el derbi canari i la seva importància per a les Illes Canàries.