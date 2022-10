La clau d’un bon míster no està només en els seus coneixements tècnics i tàctics, sinó també en la seva capacitat per animar el seu equip per treballar junts per un objectiu comú. Són entrenadors capaços d’inspirar no només els seus jugadors, sinó també el club, l’afició i fins i tot la societat. Luis Aragonés en seria tot un exemple.

L’entrenador que inspira, ¿neix o es fa?

Tots aquests tècnics tenen coses especials, com si haguessin estat tocats per la vareta màgica del carisma. No obstant, ¿pot aspirar qualsevol tècnic a inspirar els jugadors sense ser un Aragonés, un Guardiola o un Zidane? Xesco Espar, expert en alt rendiment, autor de llibres com ‘Jugar con el corazón’ i formador d’entrenadors, ho té clar: “Per descomptat. No només poden sinó que ho han de fer, perquè forma part de la seva responsabilitat. Els entrenadors han d’assumir dos rols, que s’entrellacen contínuament, com són el de mànager esportiu i el de líder del grup. En tots dos casos se’n pot aprendre”.

En primer lloc, han de saber que no és el mateix motivar, que estaria relacionat amb un objectiu a curt termini com un partit o un entrenament, que inspirar, més orientat al llarg termini i associat a uns objectius o valors determinats. “Per a mi, el que més inspira és lluitar per un repte molt gran, que fins i tot pugui semblar impossible al principi. La missió del tècnic és convèncer els jugadors que amb esforç, treball i creixement es pot aconseguir. I també fer-los veure que són més bons del que ells mateixos creuen”, remarca Espar, que va ser campió de Lliga i d’Europa com a entrenador del Barça d’handbol.

Una feina com a míster que no ha de ser puntual, sinó constant a través del seu exemple –el primer convençut ha de ser ell– i la comunicació, que pot ser en forma de xerrades col·lectives, vídeos, converses individuals, un sopar i fins i tot una bronca en un moment determinat. “L’entrenador ha de veure en cada moment què farà reaccionar l’equip i ser conscient de quina estratègia funciona millor amb cada jugador”, comenta. Perquè, en definitiva, els tres aspectes clau que s’han de dominar quan s’entrena en la màxima categoria són la tàctica, la preparació física i la psicologia. “Un jugador inspirat i motivat és capaç d’elevar el nivell de talent que utilitza. Si està motivat, usa tot el seu talent; si no ho està, es conforma amb la meitat”. I si onze jugadors usen tot el seu talent sobre el terreny de joc i tenen una idea de joc compartida són segurament imparables.