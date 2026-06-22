Veïns i empreses d'Hostalric, a mig gas per la plaga de mosques
Una empresa de reciclatge és el focus d'aquest insecte que ja s'han estès per tot el poble
El poble d'Hostalric pateix des de fa una setmana una plaga de mosques que ha obligat algunes empreses a tancar uns dies per la impossibilitat de treballar. Hi ha comerços, bars i restaurants que no poden funcionar i d'altres empreses que ho fan amb les molèsties que genera tenir desenes de mosques envoltant cada treballador. Les trampes per capturar-les s'estenen per tot el municipi, però tot i això els insectes segueixen volant per tot arreu. El focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric i que tenia uns palets infectats amb mosques. Amb el pas dels dies i amb l'ajuda de la calor, s'han anat reproduint i escampant-se per tot el poble. El consistori ja ha obert un expedient administratiu a l'empresa.
Malestar entre els veïns
Els veïns asseguren que n'estan "cansats" de veure tantes mosques. Ho explica la Lídia, qui ha explicat que no poden "obrir ni la porta ni la finestra" sense que una sola mosca entri a dins de casa. I aquesta plaga passa en un episodi d'altes temperatures, que encara complica més la situació. Alguns veïns han apostat per fabricar trampes pròpies amb garrafes a les baranes de parcs infantils per capturar insectes, d'altres tanquen les persianes i pengen tires adhesives a les finestres perquè s'hi quedin enganxades, però tot i així segueixen veient-se mosques a grapats volant per tot arreu.
La Joana té un estudi de fotografia a Hostalric. Assegura que tot el dia té la porta tancada i l'aire condicionat obert. "Per sort, aquí dins costa que s'hi estiguin, però quan algú obre la porta n'entren a grapats", explica la responsable de l'estudi. De fet, assegura que ella encara té sort que pot estar amb la porta tancada i pot treballar igualment, una situació diferent de la dels bars i restaurants del poble.
Empreses a mig gas
Alguns d'ells han optat per abaixar la persiana fins que no passi la plaga de mosques. D'altres funcionen a mig gas, amb la cuina tancada. D'altres n'estan cansats d'anar amb el matamosques i l'insecticida a tot arreu per eliminar les mosques que s'acumulen a tot arreu. I això també fa que molts clients decideixin no anar ni a la terrassa per patir les molèsties de les mosques.
Al polígon industrial, la situació també és similar. Hi ha empreses que funcionen a mig gas i d'altres que ni obren. Una de les que no ha parat de treballar és Selvametall. El gerent, Carles Sánchez, ha explicat que dilluns de la setmana passada van arribar a la fàbrica i van trobar-se que estava tot plegat de mosques. "Hem provat de tot: trampes, insecticida, hem fumigat... però sempre tornen", explica Sánchez.
El gerent assegura que afecta "emocionalment" als treballadors perquè la situació és molt molesta. "Aquí treballem amb la porta oberta, fa calor, suem i les mosques s'enganxen", explica el responsable de l'empresa. De fet, els treballadors no pare d'espantar aquests insectes amb la mà, amb cops de cap i amb totes les tècniques que poden per espantar-les. I mentrestant, les trampes queden plenes d'insectes atrapats i s'han de canviar cada dos per tres. "Porto 300 euros gastats en insecticida i trampes, però almenys podem seguir treballant", assegura Sánchez.
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