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Vídeo: Neix Albera Lliure de Purins per frenar l'ampliació de dues granges de porcs a Cantallops
A la zona nord de l'Alt Empordà ha nascut una nova plataforma, Albera Lliure de Purins, creada per un grup de ciutadans preocupats pels projectes de macroganges o ampliacions en aquest sector i l'efecte sobre l'entor natural. Dues granges de Cantallops estan al punt de mira de la nova plataforma que s'ha vinculat a Iaeden. Iaeden ha presentat al·legacions al projecte d’ampliació de la Granja Molas i ha portat als tribunals la Granja Mas Llovet. Per fer fronta les despeses judicials, s'iniciarà una recollida de fons entre les dues entitats. L'objectiu és recollir 15.000 euros. Més informació