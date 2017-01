El PIB de l´estat creix per segon any seguit un 3,2%

L´economia espanyola va créixer al llarg del 2016 un 3,2%, el que suposa igualar el mateix increment registrat el 2015, segons l´estimació avançada de l´Institut Nacional d´Estadística (INE) publicada aquest dilluns. L´any passat, ja va ser el major augment del 2007 i suposa el tercer any consecutiu que l´economia creix. Pel que fa les dades del quart trimestre, el Producte Interior Brut (PIB) generat per l´economia espanyola va registrar una variació del 0,7% en el quart trimestre del 2016 respecte els tres mesos anteriors, coincidint amb les previsions del Butlletí Econòmic del Banc d´Espanya corresponent al mes de desembre del 2016. La variació anual del PIB en el quart trimestre del 2016 es va situar en el 3%, dues dècimes inferior a la registrada en el tercer trimestre (3,2%).

També a finals de l´any passat, el Banc d´Espanya va fer un estimació per a aquest 2017 i situava el creixement de l´economia fins al 2,5%.