L’Ajuntament congela el canvi de la il·luminació de Fontajau

Faltaven poc menys de dos minuts i mig pel final del partit, l’Spar Girona dominava el Perfumerías Avenida amb claredat i, de cop i volta, una part de la il·luminació de Fontajau es va apagar. La grada, eufòrica amb el que estava veient sobre la pista, s’ho va agafar amb humor i molta gent, mòbil en mà, instada per l’speaker del pavelló, va connectar la llanterna. A les banquetes, àrbitres i entrenadors decidien que s’acabaria el partit amb la llum que quedava. La cosa va acabar bé, amb 12 punts d’avantatge per a les gironines per defensar demà a Salamanca, en la lluita per ser finalistes de lliga i assegurar un lloc a la propera Eurolliga. Tot i que la instal·lació és antiga, la fallada de dijous no va tenir res a veure amb això, sinó a un microtall a la xarxa que va afectar una de les fases. L’antiguitat, però, sí que provoca que un cop resolt el problema, els focus triguen molt més a tornar-se a encendre.

Estrenats aquesta temporada els nous marcadors led als laterals de Fontajau per complir la normativa de l’ACB, el següent capítol de millores a una instal·lació que l’any passat va fer 30 anys havia de passar, precisament, per la il·luminació. L’Ajuntament es va presentar a una subvenció atorgada per l’Estat dels fons Next Generation i el Bàsquet Girona va elaborar un projecte per fer més eficient el sistema, amb la instal·lació de leds. La cosa, però, de moment no tirarà endavant. L’Ajuntament ja sap que la subvenció ha estat denegada i, davant d’aquesta situació, mantindrà la instal·lació amb els llums actuals, antics com el pavelló, fins a nova ordre. La renovació lumínica de Fontajau tindria un cost superior als 250.000 euros i s’estan buscant alternatives per fer front a la despesa.

A finals de l’any passat l’Ajuntament, per fi, va poder estrenar a Fontajau els nous marcadors, unes pantalles led ubicades en els dos fons, després d’una inversió de 138.779 euros. També se n’havien invertit recentment 9.624 més en la reparació del sistema de megafonia. Disposar d’aquests marcadors era un requisit indispensable per competir a l’ACB, però la reforma lumínica, no, tot i que hauria permès un estalvi en la factura, més eficiència, i la possibilitat de modernitzar la instal·lació. Denegada la subvenció europea, l’equip de govern provarà d’altres alternatives.