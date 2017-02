Els turistes forans gasten a Catalunya 17.328 milions d´euros el 2016

Els turistes no residents a l'Estat espanyol van gastar en la seva estada a Catalunya 17.328 milions d'euros el 2016, cosa que suposa el 3,7% més que l'any anterior, segons l'Enquesta de Despesa Turística (Egatur) publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Catalunya assoleix el millor resultat de la sèrie històrica i es converteix un any més en el territori on els forans es deixen més diners en tot l'Estat, absorbint el 22,3% de la despesa total turística que rep l'Estat. A l'Estat, els turistes van deixar 77.625 milions, un 9% més que el 2015. Les dades indiquen que els britànics, amb 16.244 milions, són els que més diners van deixar, el 12,8% més que el 2015, seguits d'Alemanya, amb 11.078 milions, el 5,3%.